Проще снести: в Барнауле возвели и сразу разрушили горку, построенную не по ГОСТу

Горка продержалась всего один день. Фото: Анастасия К.

Совсем не новогодняя история произошла в Барнауле в преддверии зимних праздников. Во дворе одного из домов по старой доброй традиции ТСЖ построило снежную горку. Однако простояла она всего… один день! После чего трактор сравнял ее с землей, несмотря на детские слезы.

О произошедшем рассказал житель дома на улице Приречной. Горка была построена возле домов №1,5 и 9.

- Оказывается, недавно приняли закон, по которому якобы горка выше 40 см должна оформляться через инстанции. Иначе - штраф. Закон соблюдается очень строго, потому что безопасность детей - превыше всего. С другой стороны дома есть покрытая ледяными рытвинами улица. Если по ней долго идти, можно сломать ноги. Ни одной зимой ее не чистят. Говорят «бюджета нет». Или - «улицы нет ни в каких списках». Жильцы окрестных домов в который раз написали жалобу в прокуратуру. Там сказали - ждите января, - пишет на своей странице в Facebook житель Барнаула Данил Ситко.

Как рассказал барнаулец «Комсомолке», в предыдущие годы горка вопросов не вызывала – все было построено с умом. Мужчина даже сам впадал в детство и катался вместе с дочерью. Конечно, любой не застрахован от травм, но если дети под присмотром – то вероятность мала.

- Я живу здесь уже семь лет, и никогда проблем не было. Горки были достаточно невысокие, широкие, со ступеньками. Я считаю, что введение таких жестких требований ни к чему, это издержки бюрократии. Ни разу не видела, чтобы на нашей горке кто-то получал травму, так как здесь толкучки нет. А если говорить про Сахарова, то там по десять человек разом катаются и не дожидаются, пока человек встанет и отойдет, поэтому и риск травмироваться в разы выше, - подчеркнула еще одна жительница домов на Приречной Анастасия К.

По словам директора ТСЖ «Аквамарин» Руслана Дейнеки, дома на Приречной расположены возле набережной Оби, где ежегодно накапливается много снега. Его как раз и используют для формирования горки. На этот раз перед тем, как залить горку, они решили изучить требования по возведению горок, вступившие в этом году. Оказалось, что горку по новым правилам просто нереально воплотить в жизнь.

- Там ГОСТ прописан на 24 листа! Вначале говорится, что горка – это старинная русская забава, к изготовлению которой есть требования. К примеру, она должна быть сертифицирована, но у нас на всю Россию всего семь таких центров, им звонят, задают вопросы, а они даже ответить толком не на что не могут. Далее - есть требования к снегу и к воде для заливки – она должна быть питьевой. Также возле горки должны быть информационные таблички с указанием номеров служб спасения, скорой помощи и так далее. Снизу горки и наверху должны дежурить два обученных и аттестованных инструктора, а как быть в новогоднюю ночь? Шлагбаум ставить или цепи натягивать? Мы поняли, что эти требования заведомо невыполнимые и просто не стали рисковать – сами снесли горку трактором, - подчеркнул Руслан Дейнека.

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