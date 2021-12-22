«Упырь, верни елку»: новогодний детектив по поиску украденного элитного дерева

Воришка, которого «опергруппа» прозвала Гринчем, попался на камеры видеонаблюдения Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле ищут вора, укравшего под покровом ночи супер-елку с базара на Балтийской. Похититель посягнул не на абы какую ель, а на самую дорогую, стоимостью в 15 тысяч рублей.

- Датская пихта Нордмана очень сильно отличается от сибирской родственницы, - рассказывает владелец елочных базаров Алексей Щеткин. - Иголка длиннее и шире, цвет светлее и запах совсем другой. Эти елочки специально выращиваются на датских полях к рождеству, на наших широтах они не растут. Именно ее и умыкнули.

19 декабря Алексея разбудил звонок продавца, который сообщил, что недосчитался на базаре самой дорогой ёлки.

Датская пихта Нордмана очень сильно отличается от сибирской родственницы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- После пары звонков стало понятно, что пихта Нордмана за 15000 рублей сделала ноги. Сердечко и так работает на пределе в преддверии главного праздника года, а тут такая новость! Совладав с эмоциями, быстро собрали детективную группу, которая устремилась на поиски беглянки по горячим следам, - шутливо описывает Алексей на странице instaelki22.ru

- Так-то, конечно, было не до смеха, мы впервые пошли на эксперимент, привезя дорогие елки в Барнаул, а тут охранник проворонил, мы с ним уже расстались, - поделился Щеткин с «Комсомолкой».

К подъезду злоумышленника «детективная группа» во главе с полицейским пришла по следу. На снегу были рассыпаны следы экзотичной елки, последняя улика лежала под ковриком в одном из подъездов.

- Но следствие зашло в тупик, досадное недоразумение привело не к квартире злоумышленника, а к законопослушным гражданам. Репутация всей группы повисла на волоске, - рассказывает Алексей в сети.

Оказалось, что в этом подъезде, куда как выясняется сейчас, вор унес елку, жила семья, которая купила пихту Нордмана, но подешевле и поменьше - такое вот совпадение!

- Мы сначала растерялись, но было принято решение сделать паузу в расследовании и дождаться запись с видеокамер, - рассказывает Алексей. - Ближе к вечеру ситуация накалялась, мониторились все сайты объявлений. И продолжались попытки определить время пропажи.

В подозрительном подъезде и в лифте были расклеены листовки, обещано вознаграждение за любую информацию об украденной датской красавице. Воришку "опергруппа" прозвала Гринчем - так зовут зеленоволосого персонажа известного фильма, который пытался украсть Рождество.

Было также и грозное объявление с отдельным обращением к похитителю:

«Упырь, верни елку, я тебя все равно найду, тебе светит дальняя дорога …». В завершении предлагался компромисс: «Позвони, может, договоримся».

- Прошло еще несколько часов в затишье и томительном ожидании, - продолжает рассказывать Алексей. - Далее события развивались молниеносно. Наконец-то было определено время исчезновения – час ночи. Тут же была подключена охрана микрорайона, благо, что весь он буквально напичкан камерами. И почти одновременно на телефон пришла информация, что дом и подъезд были определены верно. Нашу елку выставили на площадку в том самом подъезде. Видимо, упырь испугался.

Человеку, сообщившему радостную весть, был вручен презент. А поиском воришки занялся участковый.

- Вычислить его нетрудно, - считает владелец елочных базаров. - На видеозаписи с камер наблюдения и куртку его примечательную видно, и лицо. Так что надеемся, что скоро воришку задержат.

Алексей добавил, что раздумывает сейчас над тем, чтобы за счет недальновидного воришки подарить красотку-елку в какой-нибудь благотворительный проект.

- Я думаю, он оплатит ее, а я подарю на доброе дело,- объясняет владелец елочных базаров. - Ну, а мы сделали работу над ошибками. Теперь дорогие елки уносим в отдельное помещение и даже привязываем.

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