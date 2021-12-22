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Общество22 декабря 2021 2:00

«Упырь, верни елку»: новогодний детектив по поиску украденного элитного дерева

Экзотичная датская красавица возвращена владельцу
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
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Воришка, которого «опергруппа» прозвала Гринчем, попался на камеры видеонаблюдения

Воришка, которого «опергруппа» прозвала Гринчем, попался на камеры видеонаблюдения

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле ищут вора, укравшего под покровом ночи супер-елку с базара на Балтийской. Похититель посягнул не на абы какую ель, а на самую дорогую, стоимостью в 15 тысяч рублей.

- Датская пихта Нордмана очень сильно отличается от сибирской родственницы, - рассказывает владелец елочных базаров Алексей Щеткин. - Иголка длиннее и шире, цвет светлее и запах совсем другой. Эти елочки специально выращиваются на датских полях к рождеству, на наших широтах они не растут. Именно ее и умыкнули.

19 декабря Алексея разбудил звонок продавца, который сообщил, что недосчитался на базаре самой дорогой ёлки.

Датская пихта Нордмана очень сильно отличается от сибирской родственницы

Датская пихта Нордмана очень сильно отличается от сибирской родственницы

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- После пары звонков стало понятно, что пихта Нордмана за 15000 рублей сделала ноги. Сердечко и так работает на пределе в преддверии главного праздника года, а тут такая новость! Совладав с эмоциями, быстро собрали детективную группу, которая устремилась на поиски беглянки по горячим следам, - шутливо описывает Алексей на странице instaelki22.ru

- Так-то, конечно, было не до смеха, мы впервые пошли на эксперимент, привезя дорогие елки в Барнаул, а тут охранник проворонил, мы с ним уже расстались, - поделился Щеткин с «Комсомолкой».

К подъезду злоумышленника «детективная группа» во главе с полицейским пришла по следу. На снегу были рассыпаны следы экзотичной елки, последняя улика лежала под ковриком в одном из подъездов.

- Но следствие зашло в тупик, досадное недоразумение привело не к квартире злоумышленника, а к законопослушным гражданам. Репутация всей группы повисла на волоске, - рассказывает Алексей в сети.

Оказалось, что в этом подъезде, куда как выясняется сейчас, вор унес елку, жила семья, которая купила пихту Нордмана, но подешевле и поменьше - такое вот совпадение!

- Мы сначала растерялись, но было принято решение сделать паузу в расследовании и дождаться запись с видеокамер, - рассказывает Алексей. - Ближе к вечеру ситуация накалялась, мониторились все сайты объявлений. И продолжались попытки определить время пропажи.

В подозрительном подъезде и в лифте были расклеены листовки, обещано вознаграждение за любую информацию об украденной датской красавице. Воришку "опергруппа" прозвала Гринчем - так зовут зеленоволосого персонажа известного фильма, который пытался украсть Рождество.

Было также и грозное объявление с отдельным обращением к похитителю:

«Упырь, верни елку, я тебя все равно найду, тебе светит дальняя дорога …». В завершении предлагался компромисс: «Позвони, может, договоримся».

- Прошло еще несколько часов в затишье и томительном ожидании, - продолжает рассказывать Алексей. - Далее события развивались молниеносно. Наконец-то было определено время исчезновения – час ночи. Тут же была подключена охрана микрорайона, благо, что весь он буквально напичкан камерами. И почти одновременно на телефон пришла информация, что дом и подъезд были определены верно. Нашу елку выставили на площадку в том самом подъезде. Видимо, упырь испугался.

Человеку, сообщившему радостную весть, был вручен презент. А поиском воришки занялся участковый.

- Вычислить его нетрудно, - считает владелец елочных базаров. - На видеозаписи с камер наблюдения и куртку его примечательную видно, и лицо. Так что надеемся, что скоро воришку задержат.

Алексей добавил, что раздумывает сейчас над тем, чтобы за счет недальновидного воришки подарить красотку-елку в какой-нибудь благотворительный проект.

- Я думаю, он оплатит ее, а я подарю на доброе дело,- объясняет владелец елочных базаров. - Ну, а мы сделали работу над ошибками. Теперь дорогие елки уносим в отдельное помещение и даже привязываем.

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