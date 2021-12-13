Ущерб на 2,6 млн рублей: что грозит «черным лесорубам» за вырубку елок под Новый год

В регионе усилилась охрана хвойных молодняков Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае начали открываться елочные базары, но где гарантия, что деревья срублены по закону? Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, специалисты ловят браконьеров, которые решили перед Новым годом обогатиться на заготовке хвойных деревьев. В этом году было выявлено не меньше четырех таких фактов. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду края, составил 2,6 млн рублей.

Для себя и для покупателей

- На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, с 10 ноября в регионе усилилась охрана хвойных молодняков. Рейдовые мероприятия проходят во всех лесничествах края, - подчеркнули в Минприроды.

В ходе рейда в Средне-Инском участковом лесничестве (недалеко от села Сандалово Тальменского района, - прим. ред.) специалисты поймали нарушителя, когда он уже упаковал темно-зеленую красотку и собирался покинуть место преступления. Добычей лесоруба стала елка высотой в 4,5 метра. Он срубил верхушку дерева на двухметровой высоте, чтобы новогодняя ель была попышнее. Ущерб от данных действий составил более 105 тысяч рублей.

Другой, более серьезный случай браконьерства выявили накануне. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ранее судимый 32-летний мужчина срубил сразу 50 деревьев, чтобы продавать их проезжающим туристам на трассе. Полицейские возбудили уголовное дело, так как официальных разрешающих документов на рубку у горе-предпринимателя не было.

Что грозит браконьерам

За незаконную рубку предусмотрена административная или уголовная ответственность. По статье 8.28 КоАП лесоруба могут привлечь к штрафу. Сумма высчитывается в зависимости от числа срубленных деревьев: штраф для физлиц за одну елку составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если сумма ущерба больше 5 тысяч рублей, то наступает уже уголовная ответственность.

- К примеру, за одно дерево, незаконно срубленное в защитных лесах, диаметром ствола до 12 см и высотой до 2 метров, сумма ущерба составляет около 10 тысяч рублей. За данное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ. Наказание – штраф до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей, - пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Застрахован ли покупатель

Даже если у продавца на елочном базаре будут все официальные документы на руках, покупатель не застрахован от обмана. Бывает так, что принесешь елку домой, а она оттаивает и на глазах осыпается. В итоге, под Новый год остаешься с голыми ветками и испорченным настроением. Можно ли в этом случае потребовать замены товара или возврата денег?

- Согласно закону о Защите прав потребителей, покупая непродовольственные товары надлежащего качества, потребитель имеет право в течение 14 дней вернуть товар, если он его не устроил по размеру, фасону, габариту и цвету. Однако хвойные деревья входят в список непродовольственных товаров, не подлежащих возврату и обмену, поэтому продавец вправе отказать покупателю, - пояснил барнаульский адвокат Сергей Киселев.

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