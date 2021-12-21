Виктор Томенко: «Если рост цен пошел по стране, то Алтайский край никуда от этого не денется»

Подорожание может быть связано с неважным урожаем в 2020-м году и влиянием пандемии Фото: Олег УКЛАДОВ

- Серьезный рост цен на продукты питания отмечается в два, в два с половиной раза,- отметил губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции со СМИ 21 декабря. - Если рост цен пошел по стране, то Алтайский край никуда от этого не денется.

Повышение цен, в том числе на алтайскую гречку, по словам губернатора, связано с неважным урожаем в 2020-м году и влиянием пандемии, когда целые производства останавливались .

- Российская Федерация встроена в общемировую систему, и на нас отражаются мировые процессы. - А если пошла тенденция в стране, то и на нашем крае отражаются эти процессы, мы не за забором, - отметил Виктор Томенко .

Плюс для края, по его словам, в том, что для наших товаропроизводителей есть возможность хорошо продавать продукцию, а раз увеличивается прибыль - больше налоговых поступлений в казну.

Но для обычного покупателя это такой же рост цен, как и по всей стране.

- От того, что мы сами производим гречку, рост цен не зависит,- подчеркнул Виктор Томенко .

Однако, отвечая на вопрос о ценах, губернатор все же заметил, что стоимость продуктов питания в крае остается ниже на уровне других регионов

- Есть только четыре региона, где стоимость продуктов питания ниже, чем у нас, - отметил Томенко. - Если взять набор из 24 продуктов , то по 22-м пунктам цены у нас ниже, чем в других регионах.

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