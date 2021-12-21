Виктор Томенко: «Ожидаем, что инвестиции в этом году составят около 128 млрд рублей»

Пресс-конференция Виктора Томенко Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Инвестиции Алтайского края по итогам 2021 года могут составить 128 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции 21 декабря.

- За последние годы была следующая картина – за базу берем 2017 год – это 88 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в 2018 – 107 млрд рублей, в 2019 – 107 млрд, 2019 – 113 млрд, 2020 – 122 млрд рублей. В нынешнем году ожидаем, что будет 128 млрд рублей, то есть примерно повторим итоги прошлого года, падения нет <…> Что касается инвестиционной активности, то она характеризуется стальным уровнем, периодически инвесторы предлагают инициативы. Недавно мы подписали целый ряд соглашений инвестиционного плана с нашими нынешними и будущими партнерами, - отметил глава региона.

В целом, по словам Томенко, по экономическим показателям этого года Алтайский край остается в положительной зоне. Ожидается, что валовой региональный продукт достигнет цифры в 700 млрд рублей – это на 3% выше, чем в прошлом году. Также отмечается рост по части промышленного производства – порядка 2-2,5% по отношению к предыдущему году. Серьезные итоги показывает и сельское хозяйство.