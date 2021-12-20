У Барнаула появился новый герб с конями в золотых подковах

Художники оптимистично заложили в смысл символа Барнаула и серебро, и золото Фото: пресс-службы администрации Барнаула

У Барнаула официально появился новый герб. Об этом сообщает администрация краевой столицы.

Данные внесли в Государственный Геральдический регистр, после чего новая картинка появилась и в Википедии. Художники оптимистично заложили в смысл символа Барнаула и серебро, и золото. В центре изображения - серебряная дымящая плавильная печь с двумя червлеными горнами с золотыми огнями внутри. Вокруг на зеленой траве – серебряные горные породы. Геральдический щит увенчан золотой башенной короной с пятью зубцами и лавровым венком, и окружен лентой ордена Октябрьской революции. Ну и держат все это золото-серебро на лазоревом фоне два коня с золотыми копытами.

Данные внесли в Государственный Геральдический регистр Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Напомним, что именно из-за серебряного коня несколько месяцев назад и разгорелся сыр-бор. Геральдический совет при президенте РФ рекомендовал исключить изображение коня, поскольку это животное на зеленом поле обозначало принадлежность Барнаула к Томской губернии.

Обсуждая эту тему, жители краевой столицы даже писали ироничные стишки: «Коня убрали, нет препоны, чтобы пропить седло с попоной и похмелиться у узбечки, загнав последнюю уздечку». В итоге конь, летящий над печью, испарился, но его заменили два других, вставших на дыбы и поддерживающих щит Барнаула своими копытами, подкованными золотыми подковами. На языке геральдистов – это щитодержатели.

Художники, представившие новое изображение, видимо, пытались угодить и геральдистам, и барнаульцам. Между тем, в обсуждениях новой картинки снова звучит и критика и ирония

- Старый герб был лаконичный, а этот какой-то несуразный, - считает фотокорреспондент Олег Укладов.

- Смотрится как-то эклектично, смешались в кучу кони, печь, лента. Печь из одного века, лента из другого, но, видимо, там свои законы жанра, вообще все этим гербы родом из средневековья, городам нужен по идее современный логотип, – размышляет Владислав Вакаев, доцент кафедры философии БГПУ.

- На сайте администрации представлены и лаконичные варианты герба. Мне первые два варианта ближе, а вариант с конями и лентами забивает сам символ города - сереброплавильную печь. Но это, на мой взгляд, - комментирует архитектор Александр Деринг.

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