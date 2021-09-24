В Барнауле утвердили новый герб

Новый герб Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пятницу, 24 сентября, депутаты Барнаульской Думы утвердили новый герб города. О том, как он выглядит и насколько изменился по сравнению с прошлым символом, рассказали в мэрии.

Ранее новый герб краевой столицы одобрили представители общественности, так что следующим этапом было его представление для утверждения депутатам БГД.

– В соответствии с федеральным законодательством муниципальные образования могут иметь свои официальные символы, к которым относится и герб, и флаг, но они должны быть обязательно зарегистрированы в установленном законом порядке, а именно: в Геральдическом совете при президенте Российской Федерации, - подчеркивает заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев.

Старый герб появился у Барнаула еще в 1846 году. В тот период территориальное деление Сибири выглядело иначе, а в 1917 году Алтайская губерния вовсе отделилась от Томской. Геральдический совет при президенте уже неоднократно требовал убрать с герба серебристого коня, который как раз относился к Томской губернии. И вот наконец-то свершилось! Символ не просто вернул себе исторический облик, но и слегка видоизменился.

Герб одобрили в трех видах: малом, среднем и парадном. В первом варианте символика, как и требовалось, лишилась коня, а печь поменяла цвет с красного на серебряный. Во втором варианте вместо скакуна появилась золотая башенная корона, а в парадном случае ко всему этому добавили еще и обрамление в виде ленты ордена Октябрьской революции, зеленого поля с пусками травы, а поддерживают щит серебряные кони с золотыми копытцами.

При этом не запрещается использовать герб в многоцветном и одноцветном контурном вариантах, а также можно заменять элементы.

- Сегодня основные требования геральдики позволяют нам использовать несколько видов герба. Как мы и говорили во время обсуждений по изменению герба, замена отличительного знака города будет постепенной. Предусмотрен переходный период до 2030 года, когда можно использовать символы города, действующие до настоящего времени, — добавил Еремеев.

Как только принятое решение депутатов будет опубликовано, символику официально зарегистрируют. По словам Юрия Еремеева, примерно в середине осени документы направят в Геральдический совет. Далее герб можно будет использовать в установленном порядке.

Кстати, если требуется одновременно разместить герб Российской Федерации или герб Алтайского края и герб Барнаула, то последний должен находиться справа. Если же сразу все три, символ РФ в центре, а герб столицы региона - справа.

Помимо этого изменен и флаг Барнаула. Ныне он представляет собой прямоугольное двухстороннее полотнище, содержащее фигуры из герба.

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