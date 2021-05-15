Футболист «Спартака» Александр Соболев устроил праздник восьмилетней Ксюше из Алтайского края, для которой оплатил протез

Александр Соболев и семья Стебуновых из Алтайского края (фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Воспитанник барнаульского футбола, нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев не только оплатил покупку дорогостоящего протеза для своей землячки Ксении Стебуновой, но и устроил для девочки настоящий праздник. Об этом рассказала пресс-служба столичного клуба.

В начале мая девочка вместе со своими родителями приехала из алтайского села Верх-Катунское в Москву для того, чтобы исполнить свою самую заветную мечту – установить протез предплечья. Ксюше в этом плане повезло – она стала одной из подопечных фонда «Спартак — детям». Причем, скажем так, в очереди она пробыла недолго - когда о ее проблеме узнал уроженец Барнаула Александр Соболев, то он сразу же внес на счет школьницы полную сумму – почти 240 тысяч рублей. Кроме того, Саша записал для Ксюши трогательное видео, в котором пообещал обязательно лично встретить ее в столице и познакомиться.

Александр Соболев и Ксюша (фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Футболист не просто сдержал свое слово, он устроил для Ксюши Стебуновой и ее родителей настоящий праздник.

- Саша с большой радостью встретился с семьей Стебуновых на «Открытие Банк Арене». Недавно у Ксюши был день рождения, и наш форвард постарался сделать встречу для девочки незабываемой, - рассказывают в пресс-службе «Спартака».

Соболев провел для дорогих гостей экскурсию по музею клуба, провел их до зала для пресс-конференций, где подарил Ксюше именную футболку с автографом. А потом вывел девочку на поле, где ее ждал потрясающий сюрприз – на табло высветилось поздравление с днем рождения. А завершилась прогулка, конечно же, праздничным застольем с тортом и другими вкусностями из спартаковского спортбара.

Сама Ксюша уверена, что протез подарит ей в жизни еще больше возможностей. Конечно, она и до этого была вполне полноценной и ни в чем себе не отказывала, но теперь она наконец-то счастлива.

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Ксюша Стебунова родилась 26 апреля 2013 года в селе Верх-Катунском Бийского района. Она появилась на свет на восьмом месяце с весом всего чуть больше килограмма и до этого самого момента врачи не видели никаких патологий (подробнее)