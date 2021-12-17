В Бийске пенсионерку с собачкой опечатали в развалинах общежития

На ведомственных 22-ух метрах прошла большая часть жизни Галины Ивановой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Комнату 67-летней Галины Ивановой из Бийска на днях опечатали без предупреждения. Внучка Кристина, придя навестить бабушку, увидела на двери белую полоску, переклеивающую выход. В комнате плакала ее бабушка-инвалид и поскуливала собачка Ляля.

- Это было уже верхом оскорбления, - говорит Кристина. - Человека, который треть жизни честно отработала в системе УФСИН бухгалтером, решили просто выкинуть на улицу - пришли и опечатали без предупреждения!

Семья Ивановых в свое время получила комнату в ведомственном общежитии бийской детской колонии-поселении. Когда-то (более 25 лет назад) супругов Ивановых (муж Александр тоже работал в системе УФСИН – прим. авт.) ставили в очередь на жилье. Однако шло время, а они оставались в комнатушке площадью 22 квадратных метра. Глава семейства несколько лет назад умер, дочка Татьяна сама стала мамой, вот уже внучке Кристине 23 года, она вышла замуж, а бывший бухгалтер с дочерью все живут в этом здании, которое сегодня УФСИН использует под склады.

Пожилую женщину-инвалида уже не раз пытались выставить на улицу, как мешающийся складам элемент. Но суд встал на сторону пенсионерки и разрешил ей оставаться в единственном жилье. Правда, жильем то это назвать можно с натяжкой - в комнате течет, темный коридор с лужами и обвалившейся штукатуркой похож на преисподнюю.

- Здоровье совсем подкачало, - рассказала женщина СМИ. Корреспонденты бийского телевидения, приехавшие в злополучное общежитие, увидели женщину в пальто и платке, прижимающуюся к батарее.

Эта батарея, визиты внучки и собачка Ляля - пожалуй, все, что согревает пенсионерку в мрачных развалинах. Галина Михайловна даже засыпает у батареи, лежа на полу. После инсульта и перелома шейки бедра боится упасть ночью с раскладушки.

Увидев жутковатую картину, бийские корреспонденты отправили запрос на эту тему в Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Надо отдать должное, на днях руководство УФСИН встретилось со своей бывшей сотрудницей. А 16 декабря внучка Кристина сообщила « Комсомолке» радостную новость:

- Бабушке предложили жилье! Правда в Красноярске, там была возможность, но руководство УФСИН пообещало помочь поменять ее на Бийск. Это просто новогоднее чудо! - радуется внучка.

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