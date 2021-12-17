Как расследуется дело студента-террориста, который собирался взорвать мечеть в Барнауле

Его могут отправить за решетку на срок от 15 до 20 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае продолжается расследование уголовного дела в отношении 21-летнего студента одного из барнаульских вузов, который собирался подорвать мечеть на улице Матросова. Сейчас назначены различные экспертизы, по итогам которых студенту могут вменить дополнительные составы. Сейчас его обвиняют лишь по ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), рассказали в региональной ФСБ.

На особом контроле находится вопрос противодействия террористическим проявлениям. В начале уходящего года сотрудниками Управления задержан сторонник украинской националистической организации, планировавший по заданию иностранных «кураторов» совершить теракт в Барнауле. В ходе проведенных по месту проживания обвиняемого оперативно-розыскных мероприятий изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств.

- Он является сторонником украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти, - рассказали в пресс-службе ведомства, подводя итоги ко Дню работника органов безопасности.

Дома у студента обнаружили самодельное взрывное устройство, которое он собрал по инструкции, а также фото мечети, где предполагалось провести теракт.

Известно, что он начал общаться с представителями «ЭНО» в феврале этого года, а в апреле его уже задержали. Когда он получил задание произвести теракт в мечети в виде поджога или иных устрашающих действий – его задержали оперативники.

Теперь его могут лишить свободы на срок от 15 до 20 лет.

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