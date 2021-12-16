На Алтае депутат поскользнулась в фойе заксобрания и попала на операцию

Это уже второй случай с переломанными ногами в рядах коммунистов Фото: Олег УКЛАДОВ

15 декабря депутат фракции КПРФ Елена Хрусталева не смогла участвовать в сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. Женщина поскользнулась в фойе и упала так, что сломала коленную чашечку.

Пострадавшую увезли в больницу и сразу отправили на операцию. Пока женщина приходит в себя после хирургического вмешательства, часть ее товарищей по партии в сетях обсуждают вопрос о ее наказании. Дело в том, что накануне сессии Елена Викторовна Хрусталева проголосовала не так, как остальные члены фракции.

Речь идет о QR-кодах. Доктор медицинских наук, профессор Хрусталева в отличие от других коммунистов выступает за введение QR-кодов в торговых центрах, фитнес- клубах и т.д., считая, что это подтолкнет людей к вакцинации.

- Мое глубокое убеждение, что только вакцинация спасет нас, - прокомментировала Хрусталева «Комсомолке». - Вирус приобретает все новые и новые свойства. Сейчас появился новый штамм Омикрон, который, кажется, вроде легче по течению, но пока с ним встретились привитые люди. А что будет, если не привитые с ним встретятся - никто не знает…

По словам Хрусталевой, она постоянно убеждает людей в том , что нужно вакцинироваться, в том числе и своих однопартийцев.

- Не надо слушать заключения о прививках людей, которые к медицине имеют опосредованное отношение. Даже академики, бывает, на эту тему говорят, но они не клиницисты. Надо слушать медиков, которые знают тему изнутри, - подчеркнула врач.

При этом Хрусталева считает, ее товарищи – коммунисты должны по идее возглавить процесс агитационный за прививки, убеждая людей защищать себя.

- Но фракция сочла этот вопрос с QR-кодами политическим, - вздохнула собеседница. - А я считаю, не надо смешивать политику и медицину. Поэтому я проголосовала так, как мне велела моя врачебная совесть.

Пока депутат лежит в больнице ее товарищи по партии продолжают решать, как же ее «пропесочить». Как нам стало известно, в партийной переписке коммунисты обсуждают вопрос об ее наказании, вплоть до исключения из партии.

- Вряд ли исключение будет, - комментирует коммунист Юрий Красильников,- но Елена Викторовна действительно нарушила партийную дисциплину.

По словам Красильникова «разбор полетов» произойдет, когда Елена Хрусталева выздоровеет.

- Что-то мне это напомнило из далёкого прошлого. Я хочу пожелать Елене Викторовне здоровья. И скорейшего возвращения в строй, - пишет на этот счет в своем инстаграме депутат Сергей Писарев.

Кстати, по словам Юрия Красильникова, это уже второй случай с переломанными ногами в рядах коммунистов.

- До этого Наталья Зимина, депутат из Волчихи, услышала, что на сессию будут пускать по ПЦР-тестам, поспешила в больницу, чтобы его сделать и сломала ногу, поэтому уже не первую сессию отсутствует - пробелы в наших рядах,- печалится коммунист Красильников.

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