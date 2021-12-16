Экс-депутат АКЗС Павел Шумихин занял должность главврача в частном медцентре «Пигмалион»

Павел Шумихин Фото: АКЗС

Экс-депутат АКЗС Павел Шумихин стал главврачом частного медцентра «Пигмалион». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

– По окончании политической деятельности закономерно возник вопрос о дальнейшем развитии и совершенствовании в своей «родной» специальности. Так я оказался в крупной и известной у нас в крае клинике «Пигмалион», – написал Шумихин.

По его словам, с его приходом в клинике началась работа по расширению деятельности в рамках территориальной программы ОМС, ведь «большая часть населения Алтайского края не может на постоянной основе оплачивать свое лечение»