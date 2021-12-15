В Барнауле рецидивист заживо «сварил» товарища в кипятке

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередной трагедией закончилась алкогольная вечеринка в Барнауле. В начале декабря в одну из городских больниц поступил 50-летний мужчина с ожогами 2 и 3 степеней, а также ожоговым шоком. Виновником такого жуткого травмирования мог стать его собутыльник, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По информации канала, в ночь на 4 декабря компания из двух мужчин (50 и 39 лет) и двух женщин (50 и 60 лет) распивали спиртное в квартире на улице Малахова. В какой-то момент старший из участников вечеринки, дойдя до крайней степени опьянения, «выключился» за столом. Позднее он переместился на пол кухни возле стояка. Причем самого радиатора там не было – сняли ранее. Одна из барышень тоже отправилась спать.

В какой-то момент 39-летний мужчина и его собутыльница поняли, что спящий на полу товарищ им мешает, и подозреваемый решил его выгнать чересчур жестоким способом: он приоткрыл кран на стояке. Кипяток полился небольшой струей на бедолагу, но пострадавший был настолько пьян, что даже не почувствовал обжигающего напора. Парочка, тем временем, продолжила выпивать, оставив друга под системой отопления.

Только через час проснувшаяся женщина увидела, что пострадавший лежит в луже кипятка, и вызвала медиков скорой помощи. С ожогами его госпитализировали в больнице, где он скончался через несколько дней.

Как пояснили в пресс-службе Следственного управления по Алтайскому краю, 39-летнему мужчине уже предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Ранее он был неоднократно судим.

- В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, - отметили в следкоме.

Расследование дела продолжается.

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