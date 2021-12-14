Где в Алтайском крае можно привиться от коронавируса: публикуем обновленный список организаций на декабрь 2021 года

Первую прививку от коронавируса поставили 100 702 жителей Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день в столице Алтайского края работают несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. С 11 декабря перестал работать комплекс вакцинации рядом с ТРЦ “Праздничный”, сообщает региональный Минздрав.

Без записи прививки в Барнауле можно поставить:

- в ТРЦ “Весна”, часы работы: с 10:00 до 20:00;

- в ТЦ “Геомаркете”, часы работы: с 10:00 до 19:00. Все вопросы можно утончить по телефону горячей линии: 8-963-531-3205;

- еще один пункт работает в поселке Южном рядом с Городской больницей №10, часы работы в будние дни: с 8:30 до 18:00. В выходные прививки можно поставить с 8:30 до 15:00. Адрес: г. Барнаул, улица Белинского, 2.

- в поликлинике Краевой клинической больницы по будням с 8:00 до 15:00. Адрес: г. Барнаул, улица Ляпидевского, 1, в кабинете № 118;

- в Городской больнице № 4, часы работы в будние дни: с 8:00 до 18:00. Адрес: г. Барнаул, улица Юрина, 166а, кабинеты 314, 315, 320.

По предварительной записи можно вакцинироваться в следующих медорганизациях:

– КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» - (3852) 25-04-00

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» - (3852) 56-08-76

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-36

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул» - (3852) 56-09-66

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул - (3852) 56-00-09

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» - (3852) 56-08-66

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-09-86

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» - (3852) 56-09-22

– КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-79

– КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» - (3852) 40-38-64; 55-54-53

– КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул» - (3852) 56-09-46

– КГБУЗ «Городская больница № 10, г. Барнаул» - (3852) 56-09-39

– КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» - (3852) 56-08-78

– КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-08-99

Напомним, что записаться на вакцинацию можно в колл-центре медучреждения или через портал Госуслуги.

В Бийске

Один мобильный пункт работает в Бийске. Без предварительной записи прививки от коронавируса можно поставить в Консультативно-диагностическом центре. Адрес: г. Бийск, улица Советская, 33 в кабинете № 118. Пункт работает в будние дни с 08:00 до 16:00.

в Рубцовске

Без записи прививки можно поставить в Клинико-диагностическом центре в будние дни с 08:00 до 16:00. Адрес: улица Федоренко, 21-а в кабинете № 18б.

В пресс-службе Минздрава напоминают, что привиться от COVID-19 можно во всех поликлиниках региона, врачебных амбулаториях, ФАПах. Специальные мобильные фельдшерско-акушерские пункты выезжают в отдаленные села для вакцинации.

Напоминаем, чтобы поставить прививки от коронавируса, с собой на вакцинацию нужно взять полис ОМС, СНИЛС и паспорт. По состоянию на 13 декабря в регионе от коронавируса прививаются 1 101 119 человек. Первую прививку поставили 100 702 жителей алтайского края, а 948 450 - полностью привиты. Уже 51 967 человек прошли повторную вакцинацию.

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