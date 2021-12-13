На Алтае зарегистрировали горе-рекорды – женщин обманули на 14 млн рублей

Мошенники связывались с жертвами по телефону Фото: Анна СЕМИНА

Два факта крупного мошенничества произошли в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, потерпевшие потеряли суммарно почти 14 млн рублей.

- Это очередной рекорд в этом году. Не так давно, в ноябре, дистанционные мошенники заполучили 8 млн рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс службе ГУВД Алтайского края.

«Инвестировала в интернет - биржу»

11 декабря в отдел полиции Индустриального района Барнаула поступило заявление от 37 летней женщины. Жительница краевой столицы сообщила, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили у нее более семи миллионов рублей.

- Выяснилось, что потерпевшая в апреле 2021 года окончила онлайн-курсы по инвестициям, после этого стала искать интернет-ресурсы по данной теме, - сообщает пресс- служба полиции. - Найдя в сети рекламу с заголовками «инвестиции для новичков, первые сделки с помощью аналитика», дама прошла по ссылке и заполнила анкету. Вскоре с ней по телефону связался « менеджер компании». В ходе разговора мужчина предложил вложить деньги, при этом выслать их на несколько разных абонентских номеров.

Почти полгода (с мая по сентябрь) женщина перечисляла большие суммы мошенникам, надеясь на мега-прибыль (снимая деньги с кредиток, оформив потребительский кредит , используя средства мужа). В итоге желанной прибыли она так и не получила, а когда заподозрила что-то неладное, телефон «менеджера» оказался недоступен.

Действовала в стрессе

Другой крупный обман года - 6,5 миллионов. На эту сумму мошенники развели 48 летнюю жительницу Новоалтайска. Потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов. Мошенник доверительным голосом сообщил, что в банке допущена утечка персональных данных, поэтому он проводит проверку. Сначала напуганная женщина сняла со своего 212 000 рублей и положила их на якобы резервный счет, который ей сообщил собеседник. Спустя время мошенник снова позвонил потерпевшей и объявил, что на её имя оформлены кредиты, которые необходимо погасить, но для этого необходимо оформить новые. Доверчивая женщина опять ничего не заподозрила и в стрессе сделала все, о чем ее просили. В итоге перечислила мошенникам 6,5 миллионов рублей.

По тому и другому факту возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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