Житель Барнаула набрал кредитов и перевел мошенникам более 8 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец за несколько дней перевел мошенникам более 8 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности, пояснил, что на его имя хотят оформить кредит. Далее позвонила девушка, которая успокоила его и сообщила, что поможет избежать финансовых потерь. После этого под ее руководством потерпевший вошел в приложение и оформил онлайн-кредит на сумму 4,5 млн рублей, – отметили в ведомстве.

После этого барнаулец поехал в отделение банка и в кассе обналичил кредитные деньги на сумму чуть более 4 млн рублей. Потом мужчина создал виртуальные карты в своем телефоне и, вновь оформив кредит, перевел деньги на номера, которые продиктовала незнакомка, представившаяся сотрудницей банка. Общая сумма ущерба составила более 8 млн рублей, два из которых, как выяснилось, были личными сбережениями.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».