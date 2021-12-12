В Барнауле открылась выставка картин рисующей ногами художницы

Руфина Маслова на открытии выставки. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле открылась необычная выставка картин художницы, рисующей ногами. Экспозицию Руфины Масловой “Мир на палитре” можно посмотреть в библиотеке-филиале №36.

Нежные ирисы, алые маки, розы - все цветы настолько реалистичные, что кажется вот-вот начнешь слышать их запахи. Только представьте, эти картины нарисованы ногами. У жительницы Барнаула Руфины Масловой врожденное заболевание - артрогрипоз верхних и нижних конечностей (суставы не развиты до конца, прим.ред.), но это не мешает девушке рисовать. Как признается художница, если чего-то, действительно, хочется, то для этого не может быть никаких преград.

Картины Руфины Масловой. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Руфина – самоучка: девушка смотрит видеоуроки, по ним осваивает технику. Первые работы Руфины были в графике - рисунки карандашом. В такой технике девушка и сейчас любит рисовать животных. Важно отметить, что девушка серьезно увлеклась живописью только год назад, освоила масло, но уже сейчас может составить конкуренцию маститым художникам, подтверждение тому - первая персональная выставка. Большинство работ на ней представлено именно в этой технике.

“Мороз и солнце; день чудесный!” - вспоминаются строки из стихотворения А.С. Пушкина, когда смотришь на зимний пейзаж Руфины. Иней на деревьях, ледяная гладь, бревенчатые домики, крыши, припорошенные снежком - словно фотография. У художницы точно получается передать текстуру неба и воды во всех пейзажах. Как признается девушка, секрет любого успеха - в постоянном развитии. Руфина планирует осваивать новые техники.

- Мне очень нравится стиль барнаульской художницы Евгении Октябрь, она рисует маслом, используя шпатель. Я попробовала, пока что для меня это тяжело, я рисую кистями, но обязательно в будущем освою эту технику, - рассказывает художница.

Как и любой деятель искусства, Руфина сталкивается с “творческими кризисами”.

- Бывает такое, что не получается картина, тогда я делаю перерыв на несколько дней, потом все сразу идет как по маслу, - рассказывает художница.

Сейчас источники вдохновения для Руфины - работы других художников, ну и, конечно, мир вокруг нас. Добавим, что любимые картины у Руфины, которая она нарисовала сама - “Подсолнух” и “Зимний пейзаж”. Эти работы, кстати, тоже представлены на выставке.

Руфина не только начинающая художница, но и уже успешная спортсменка. Год назад она увлеклась как рисованием, так и профессиональным спортом - бочче. В этом девушка уже тоже может похвастаться успехами в соревнованиях - первое место на первом этапе Кубка России в классе BC4 в 2021 году.

- Мне предложили в том году попробовать себя в этом виде спорта, я согласилась и еще ни разу не пожалела. Чуть ли ни в первый месяц с начала тренировок приняла участие в соревнованиях в Москве, но призовое место не взяла. Для меня это стало стимулом - стала регулярно заниматься, работать над техникой, уже в ноябре 2021 года на Всероссийских соревнованиях в Москве показала прекрасный результат. Сейчас у меня тренировки почти каждый день, готовлюсь к следующему этапу, - отметила Руфина Маслова.

А в планах у целеустремленной девушки получить звание "Мастер спорта", Руфина с каждым днем становится ближе к своей цели.

У девушки напряженный график, помимо рисования и тренировок - работа в интернет-магазине. Но, как признается наша собеседница, она мечтает, что когда-нибудь рисование - станет основным занятием. Руфина хочет вступить в ассоциацию художников, рисующих ногами и ртом. Картины о мире вокруг нас Руфины Масловой можно будет посмотреть до 10 января 2022 года по адресу: улица Чернышевского, 55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае теория шести рукопожатий помогла спасти пса-потеряшку

Добрая история случилась в барнаульском парке «Изумрудный» (подробнее)