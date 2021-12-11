На Алтае теория шести рукопожатий помогла спасти пса-потеряшку

Целая цепочка людей объединилась в поисках хозяина потерянного пса Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В понедельник, 6 декабря в парке « Изумрудный» заметили стаффордширского терьера , который бегал по снежным дорожкам с жалобными глазами.

«Напуганный, взгляд потерянный»

- Во вторник с утра ко мне подходит один из спортсменов, говорит : «Собачники интересуются, может кто поможет: собака потерялась, ищет хозяина, - рассказывает «Комсомолке» Вадим Воробьев, сотрудник парка. - Ну, а поскольку у меня у самого дома пять собак, вызвался помочь я.

Придя на площадку для выгула собак, Воробьев увидел, как по ней мечется стаффордширский терьер.

- Напуганный, взгляд потерянный,- вспоминает Вадим. - К нему уже успели привязать напоясную сумку, в которой корм собачники носят. За эту сумку я его изловил и привел в теплую раздевалку. Пес дрожал от холода, ребра наружу торчали. При этом смотрел умным взглядом, не проявлял агрессии, прижимался к ноге.

По словам Вадима, к этому времени собаководы уже успели подключить полицейского, тот сфотографировал собаку, разместили объявление в группах в сетях. Одна из женщин принесла для потеряшки корм премиум-класса.

- До обеда 7 декабря никаких звонков не было, тогда я сам разместил еще объявление на Авито, рассказывает сотрудник парка. – И тут раздается телефонный звонок из поселка Сибирский.

Увидела объявление: «Пристрою в добрые руки»

Жительница Сибирского Кристина Бахаровская, увидев фото на Авито, узнала пса, которого она хотела взять себе два месяца назад

- Тогда я увидела объявление: «Пристрою в добрые руки стаффордширского терьера», позвонила хозяйке, спросила: «А как ваш питомец относится к другим собакам - у нас той-терьер». Владелица предложила погулять совместно, но наша собачка редко гуляет, да и мы не в Барнауле живем, поэтому вопрос остался не проясненным, и я оставила эту идею .А через месяц увидела, что объявление снято.

Узнав собаку на фото, Кристина тут же позвонила Олесе, бывшей владелице собаки.

- Та сказала, что месяц назад они пристроили свою питомца одному парню, все было нормально, тот присылал видео, но видимо потом что-то пошло не так .

И тут начались странности

- В тот же день со мной связалась Олеся, первая хозяйка пса. – рассказывает Вадим Воробьев. Сказала, что его зовут Бой, что он жил в семье шесть лет. Пристраивать его в добрые руки, по ее словам, в семье решили после того, как у дочери началась аллергия. Мы вместе попытались связаться с новым хозяином. И тут начались какие-то странности.

По словам Воробьева, в переписке в вацапе родственники или знакомые сообщали, что сам парень заболел, пообещав приехать за Боем на следующий день.

- В итоге я весь день прождал, никто так и не приехал,- рассказывает Вадим. - Перезвонил, не отвечают – Тогда я скинул эту переписку первой владелице Боя, она сказала , что сами его заберут. После этого приехал ее муж с дочкой. Бой от восторга не прыгал( мои собаки с порога меня от радости заваливают - но тут другая порода - менее эмоциональная) но повилял хвостиком, прижался, сразу дал надеть на себя ошейник. Конечно, он обрадовался хозяевам, хотя, может, и обиду затаил .

«На видео все было в порядке»

- Мы очень переживали, когда нам врачи посоветовали не держать в доме собаку. У дочки началась аллергия, она кашляла. - рассказывает Олеся первая владелица Боя. – Пристраивали мы его долго. Хотелось, чтобы Бою с новыми хозяевами было хорошо. Парень, которому мы его отдали, сказал, что у него есть девочка стаффордширский терьер , что им вдвоем будет веселее. После скидывал по нашей просьбе видео, на котором все было в порядке..

По словам Олеси, они были в шоке, когда увидели своего пса изможденным.

- Хозяин, от которого Бой сбежал, на звонки не отвечает, - говорит Олеся. Не знаю, что там случилось, но отдавать собаку ему мы уже не будем. Сейчас мы будем Боя лечить, откармливать (у него кости торчат) а после этого, возможно, попытаемся пристроить я уже через питомник.

Почти рождественская история

- Надеюсь, эта добрая, хотя и немного печальная история завершится благополучно,- подытожил Владислав Вакаев, управляющий парка «Изумрудный .- Мы увидели на примере, как работает теория шести рукопожатий, как целая цепочка людей объединилась в поисках хозяина потерянного пса. И я очень рад, что эта почти рождественская история случилась в нашем парке, где мы планируем как раз объединять людей.

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