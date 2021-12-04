Престарелая дворняжка из барнаульского приюта бьет рекорды на соревнованиях по дрессировке

Луша - титулованная спортсменка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В 2012 году жительница Барнаула Вера Светлакова взяла щенка из приюта – в маленькую горошинку все члены семьи влюбились с первого взгляда, и каждый подумал, что нашел её первым. Сейчас Луше уже почти 10 лет, притом, что собаки, в среднем, живут от 9 до 12 лет, и она по праву считается уже пожилой дамой, но энергии у неё – хоть отбавляй. А все потому что Луша – спортсменка, причем титулованная!

Луша - титулованная спортсменка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ищу собаку

- Я с детства подбирала кошек из подвалов и собак с улицы. Так мама воспитала – бездомным животным может помочь только человек, так как сами зарабатывать на еду они не могут. И когда мы в очередной раз пережили смерть собаки, которая была с нами больше 15 лет, я зареклась, что больше не возьму животное. Но спустя где-то две недели я заметила, что когда гуляю по улице, то ищу собаку. Муж и дочь рассказали то же самое, решили пойти в приют «Ласка» и присмотреться. Там в клетку вывалили трех щеночков, как горошинки. И мы, не договариваясь, выбрали ее – Лушу, - рассказала «Комсомолке» Вера Светлакова.

Луша - титулованная спортсменка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Про таких щенков говорят «беда бедовая». От острых зубок непоседы страдало все: диван, кресла, тапочки, носки. Хозяйка нашла спасение в длительных прогулках, а затем решила отправиться с Лушей на тренировки.

- Мы ходили не ради результата, а ради самого процесса. Я не понимала, что и к чему, а Луша стала понимать команды, и уже через полгода мы сдали на первую степень по общему курсу дрессировки. Спорт нас затянул – сначала занимались на любительском уровне, а потом замахнулись на серьезные соревнования и отправились в Новосибирск, но провалились с треском, - добавила Вера.

Луша - титулованная спортсменка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Но хозяйка и Луша не сдались и продолжили участвовать в различных турнирах. В июле этого года наша барнаульская дворняжка, несмотря на свой возраст и тридцатиградусную жару, заняла второе место на Всероссийском кубке по национальным видам дрессировки. Причем соревноваться ей пришлось с породистыми собаками, но Луша всем показала, что и собака с улицы может достигнуть больших успехов в дрессировке.

Луша - титулованная спортсменка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Тренировка как сканворд

По словам Веры, Луше очень нравятся тренировки. Хозяйка старается, чтобы они проходили в формате игры.

- Послушка – это игра, как сканворд для собаки, чтобы получить игрушку, еду или одобрительное слово. Процесс увлекает, и бросать я не планирую, пока не увижу, что собаке не в радость преодолевать барьер и так далее. Благодаря тренировкам она стала спокойнее, энергия направлена в нужное русло, - отметила жительница Барнаула.

Вместе с тем, Луша тоже помогает хозяйке быть активнее. Вера призналась, что с детства не любила велосипеды, так как однажды с него сильно упала, но вместе с Лушей она теперь с радостью катается. То же самое и с лыжами – прогулки в лесу стали одним из любимых занятий.

Если Вера – главный тренер Луши, то маленький внук горожанки – помощник тренера. Вместе с бабушкой он готов даже просыпаться рано утром на прогулку. Бабушкино сердце в такие моменты радуется – краснощекий мальчуган после долгой прогулки и ест за двоих, и меньше в телефоне сидит. Кстати, Луша помнит своего маленького хозяина еще совсем младенцем.

Луша - титулованная спортсменка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Она очень его любит. Как-то увидела на улице женщину с коляской и рванула, обнюхала все тщательно, но нет: «Не мой Сашка». Тренировка с собаками многому учит детей: ребенок тоже тренирует выносливость, учится объяснять, доводить дело до конца, радоваться успехам. Вместе с Лушей он тоже участвует в соревнованиях, например, в каникроссе, где нужно бежать рядом с собакой, - отмечает Вера.

После тренировки или соревнований Луша возвращается домой без сил и идет спать. Иногда хозяйка, смотря телевизор, кладет её на коленки и делает массаж. Справедливости ради, маленькая хитрюга эксплуатирует и других членов семьи в качестве массажистов. Быть в заботе, тепле и бесконечной любви - это ли не счастье?

Кстати

Впереди жуткие сибирские морозы, и было бы здорово, если бы как можно меньше бездомных животных оставались на улице. Если вы в поисках пушистого друга, обратитесь в приют «Ласка». Пусть у каждого хвостика будет дом!

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