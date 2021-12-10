Лыжные базы 2021-2022 в Барнауле: где покататься на лыжах, цены на прокат

Большинство из лыжных баз расположены в Центральном районе Фото: Олег УКЛАДОВ

Этой зимой для жителей Барнаула будут работать 72 спортобъекта, 20 из которых – лыжные базы. Рассказываем, где лучшие лыжные базы 2021-2022 в Барнауле и публикуем подробное расписание баз и цены на билеты.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, большинство из лыжных баз (16) расположены в Центральном районе, остальные – в Индустриальном. Кроме того, семь баз являются ведомственными, где есть льготы для сотрудников или студентов, а 13 – работают для всех желающих.

Для тех, кто планирует воспользоваться на базах пунктами проката, гардеробами, туалетом и так далее, будет действовать масочный режим и пропускной режим по QR-коду. Санитарно-эпидемиологические нормы закреплены в указе губернатора Алтайского края.

- Если же вы не собираетесь пользоваться прокатом инвентаря, заходить в помещения для получения услуг – например, приехали со своими лыжами покататься на базу, не заходите в гардероб и прокат – QR-код не понадобится, - подчеркнули в мэрии.

Список лыжных баз 2021-2022 в Барнауле:

«Авальман»

Адрес: Абаканская, 3г

Время работы: будни - 13:00-22:00, выходные и праздничные дни - 10:00-21:00.

Стоимость проката:

- горные лыжи (ботинки плюс лыжи) – от 250 до 300 рублей за час;

- сноуборд (в комплекте с ботинками) – от 250 до 300 рублей за час;

- бублик – 300 рублей за час;

- сани надувные 2-х местные – 350 рублей за час;

Подъем – от 250 до 1000 рублей.

«Лесная заимка»

Адрес: Абаканская, 3б

Время работы: будни - 13:00-22:00, выходные и праздничные дни - 10:00-21:00.

Стоимость проката:

- горные лыжи (ботинки плюс лыжи) – от 200 до 250 рублей за час;

- сноуборд (в комплекте с ботинками) – от 200 до 250 рублей за час;

- бублик и сани надувные- 250 рублей за час в будни, по выходным – 300.

«Крылатых»

Адрес: Власихинская,69т

Время работы: ежедневно 09:00-18:00.

Стоимость проката:

- лыжи – 250 рублей за час;

- бублик – 400 рублей за час, с подъемником.

«Динамо»

Адрес: Змеиногорский тракт, 36

Время работы: будни - 9:00-18:00, выходные и праздничные дни - 9:00-19:00.

Стоимость проката:

- лыжи пластиковые - 150 рублей за час;

- лыжи деревянные - 100 рублей за час;

- лыжи детские пластиковые - 150 рублей за час;

-санки детские с управлением - 100 рублей за час;

- гардероб – 50 рублей за место.

База отдыха «Славное»

Адрес: Широкая просека, 15

Время работы: ежедневно 9:00-20:00.

Стоимость проката:

- лыжи пластиковые -150 рублей за час.

- лыжи детские пластиковые - 120 рублей за час;

- санки детские - 100 рублей за час;

- снегокат детский - 150 рублей за час;

- бублик - 150 рублей за час;

- настольный теннис - 150 рублей за час;

- бильярд - 350 рублей за час.

«АлтГТУ им. И.И.Ползунова»

Адрес: Кутузова, 12а

Время работы: ежедневно 9:00-17:00.

Стоимость проката:

- лыжи деревянные -150 рублей за час;

- лыжи с автоматическим креплением - 150 рублей за час;

- детские лыжи - 100 рублей за час;

- для сотрудников, преподавателей и студентов - 50 рублей без учета времени;

- настольный теннис – 250 рублей за час;

- бильярд – 300 рублей за час.

«АлтГПУ»

Адрес: Кутузова, 10а

Время работы: ежедневно 10:00-16:00.

Стоимость проката:

- лыжи деревянные - 100 рублей;

- лыжи пластиковые -120 рублей;

- лыжи с автоматическим креплением - 150 рублей;

- есть льготы для сотрудников и студентов АлтГПУ.

«Локомотив»

Адрес: Кутузова, 140

Время работы: ежедневно 9:00-17:00.

Стоимость проката:

- лыжи пластиковые – от 80 до 150 рублей за час;

- лыжи деревянные – от 60 до 100 рублей за час;

- санки – от 50 до 120 рублей за час.

«Станкостроитель»

Адрес: Тихонова, 33б

Время работы: ежедневно 9:00-17:00.

Стоимость проката:

- лыжи пластиковые - 150 рублей за час;

- лыжи детские - 50 рублей за час;

- палки для скандинавской ходьбы - 50 рублей за час;

- есть льготы для сотрудников завода.

«Лесные дали»

Адрес: Широкая просека, 17

Время работы: круглосуточно

Стоимость проката:

- лыжи пластиковые - 150 рублей за час;

- бублик - 100 рублей за час.

«Елочка»

Адрес: Власихинская, 67а/479

Время работы: ежедневно 10:00-18:00.

Стоимость проката:

- лыжи - 200 рублей за час.

Спортивно-развлекательный комплекс «Олимпийский»

Адрес: Власихинская, 69ф

Время работы: вторник-воскресенье 10:00-19:00.

Стоимость проката:

- лыжи – от 200до 250 рублей, со своими бесплатно;

-бублик - 200 рублей за час.

Лыжная база «АлтГУ»

Адрес: Ляпидевского, 6а

Время работы: ежедневно 9:00-17:00.

Стоимость проката:

- лыжи пластиковые - 150 рублей за час;

- лыжи деревянные -100 рублей за час;

- санки - 100 рублей за час;

- палки для скандинавской ходьбы - 50 рублей за час.

Развлекательный комплекс «Планета Q»

Адрес: Байкальская, 47

Время работы: ежедневно 10:00-21:00.

Стоимость проката:

- лыжи пластиковые - 200 рублей за час;

- лыжи детские - 150 рублей за час;

- коньки взрослые - 250 рублей за час;

- коньки детские - 200 рублей за час;

- тюбинги маленькие - 250 рублей за час;

- тюбинги большие - 350 рублей за час;

- катание на санях – 200 рублей за час;

- хаски круг - 250 рублей за час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовые катки 2021-2022 в Барнауле: дата открытия, расписание, цены на билеты

Все лучшие ледовые катки 2021-2022 в Барнауле - открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты (подробнее)