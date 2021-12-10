Лыжные базы 2021-2022 в Барнауле: где покататься на лыжах, цены на прокат

Большинство из лыжных баз расположены в Центральном районе
Фото: Олег УКЛАДОВ
Этой зимой для жителей Барнаула будут работать 72 спортобъекта, 20 из которых – лыжные базы. Рассказываем, где лучшие лыжные базы 2021-2022 в Барнауле и публикуем подробное расписание баз и цены на билеты.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, большинство из лыжных баз (16) расположены в Центральном районе, остальные – в Индустриальном. Кроме того, семь баз являются ведомственными, где есть льготы для сотрудников или студентов, а 13 – работают для всех желающих.
Для тех, кто планирует воспользоваться на базах пунктами проката, гардеробами, туалетом и так далее, будет действовать масочный режим и пропускной режим по QR-коду. Санитарно-эпидемиологические нормы закреплены в указе губернатора Алтайского края.
- Если же вы не собираетесь пользоваться прокатом инвентаря, заходить в помещения для получения услуг – например, приехали со своими лыжами покататься на базу, не заходите в гардероб и прокат – QR-код не понадобится, - подчеркнули в мэрии.
Список лыжных баз 2021-2022 в Барнауле:
«Авальман»
Адрес: Абаканская, 3г
Время работы: будни - 13:00-22:00, выходные и праздничные дни - 10:00-21:00.
Стоимость проката:
- горные лыжи (ботинки плюс лыжи) – от 250 до 300 рублей за час;
- сноуборд (в комплекте с ботинками) – от 250 до 300 рублей за час;
- бублик – 300 рублей за час;
- сани надувные 2-х местные – 350 рублей за час;
Подъем – от 250 до 1000 рублей.
«Лесная заимка»
Адрес: Абаканская, 3б
Время работы: будни - 13:00-22:00, выходные и праздничные дни - 10:00-21:00.
Стоимость проката:
- горные лыжи (ботинки плюс лыжи) – от 200 до 250 рублей за час;
- сноуборд (в комплекте с ботинками) – от 200 до 250 рублей за час;
- бублик и сани надувные- 250 рублей за час в будни, по выходным – 300.
«Крылатых»
Адрес: Власихинская,69т
Время работы: ежедневно 09:00-18:00.
Стоимость проката:
- лыжи – 250 рублей за час;
- бублик – 400 рублей за час, с подъемником.
«Динамо»
Адрес: Змеиногорский тракт, 36
Время работы: будни - 9:00-18:00, выходные и праздничные дни - 9:00-19:00.
Стоимость проката:
- лыжи пластиковые - 150 рублей за час;
- лыжи деревянные - 100 рублей за час;
- лыжи детские пластиковые - 150 рублей за час;
-санки детские с управлением - 100 рублей за час;
- гардероб – 50 рублей за место.
База отдыха «Славное»
Адрес: Широкая просека, 15
Время работы: ежедневно 9:00-20:00.
Стоимость проката:
- лыжи пластиковые -150 рублей за час.
- лыжи детские пластиковые - 120 рублей за час;
- санки детские - 100 рублей за час;
- снегокат детский - 150 рублей за час;
- бублик - 150 рублей за час;
- настольный теннис - 150 рублей за час;
- бильярд - 350 рублей за час.
«АлтГТУ им. И.И.Ползунова»
Адрес: Кутузова, 12а
Время работы: ежедневно 9:00-17:00.
Стоимость проката:
- лыжи деревянные -150 рублей за час;
- лыжи с автоматическим креплением - 150 рублей за час;
- детские лыжи - 100 рублей за час;
- для сотрудников, преподавателей и студентов - 50 рублей без учета времени;
- настольный теннис – 250 рублей за час;
- бильярд – 300 рублей за час.
«АлтГПУ»
Адрес: Кутузова, 10а
Время работы: ежедневно 10:00-16:00.
Стоимость проката:
- лыжи деревянные - 100 рублей;
- лыжи пластиковые -120 рублей;
- лыжи с автоматическим креплением - 150 рублей;
- есть льготы для сотрудников и студентов АлтГПУ.
«Локомотив»
Адрес: Кутузова, 140
Время работы: ежедневно 9:00-17:00.
Стоимость проката:
- лыжи пластиковые – от 80 до 150 рублей за час;
- лыжи деревянные – от 60 до 100 рублей за час;
- санки – от 50 до 120 рублей за час.
«Станкостроитель»
Адрес: Тихонова, 33б
Время работы: ежедневно 9:00-17:00.
Стоимость проката:
- лыжи пластиковые - 150 рублей за час;
- лыжи детские - 50 рублей за час;
- палки для скандинавской ходьбы - 50 рублей за час;
- есть льготы для сотрудников завода.
«Лесные дали»
Адрес: Широкая просека, 17
Время работы: круглосуточно
Стоимость проката:
- лыжи пластиковые - 150 рублей за час;
- бублик - 100 рублей за час.
«Елочка»
Адрес: Власихинская, 67а/479
Время работы: ежедневно 10:00-18:00.
Стоимость проката:
- лыжи - 200 рублей за час.
Спортивно-развлекательный комплекс «Олимпийский»
Адрес: Власихинская, 69ф
Время работы: вторник-воскресенье 10:00-19:00.
Стоимость проката:
- лыжи – от 200до 250 рублей, со своими бесплатно;
-бублик - 200 рублей за час.
Лыжная база «АлтГУ»
Адрес: Ляпидевского, 6а
Время работы: ежедневно 9:00-17:00.
Стоимость проката:
- лыжи пластиковые - 150 рублей за час;
- лыжи деревянные -100 рублей за час;
- санки - 100 рублей за час;
- палки для скандинавской ходьбы - 50 рублей за час.
Развлекательный комплекс «Планета Q»
Адрес: Байкальская, 47
Время работы: ежедневно 10:00-21:00.
Стоимость проката:
- лыжи пластиковые - 200 рублей за час;
- лыжи детские - 150 рублей за час;
- коньки взрослые - 250 рублей за час;
- коньки детские - 200 рублей за час;
- тюбинги маленькие - 250 рублей за час;
- тюбинги большие - 350 рублей за час;
- катание на санях – 200 рублей за час;
- хаски круг - 250 рублей за час.
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