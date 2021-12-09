Ледовые катки 2021-2022 в Барнауле: дата открытия, расписание, цены на билеты

Подробное расписание катков и цены на билеты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжают заливать ледовые катки, на 9 декабря открыты уже 11, еще 9 введут до 15 декабря, пишет мэрия. Рассказываем, где все лучшие ледовые катки 2021-2022 в Барнауле - открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты.

- Сейчас работают катки в спорткомплексе «Обь», на парковке ТРЦ «Галактика», по ул.Ускова, 3, у ТРЦ «Огни», на мини-футбольном поле по ул.Энтузиастов, 12в, на пл.Мира, в парке «Центральный», парке-отеле «Лесные дали», в развлекательном комплексе «Планета Q». Работают для барнаульцев также крытые ледовые площадки: «Льдинка» (ул.Энтузиастов,12в), «Динамо» в ТРЦ «Галактика», - сообщает мэрия.

Адреса залитых катков в Барнауле

«Спортивный комплекс «Обь»

Адрес: ул. Папанинцев , 96.

Время работы: ежедневно с 14-00 до 22-00; выходные дни: с 11-00 до 22-00.

Прокат коньков: 100 руб/час.

Крытый каток «Динамо» в ТРЦ «Галактика»

Адрес: пр-кт Строителей, 117

Время работы: ежедневно с 10-00 до 22-00.

Прокат коньков по будням до 18.00: дети (до 12 лет) – 200 руб/час, взрослые – 250 руб/час.

Прокат коньков по будням после 18.00 и выходным: дети (до 12 лет) – 250 руб/час, взрослые – 300 руб/час,

Шлем, наколенники, налокотники – 100 руб/час; помощник фигуриста (пингвин) – 100 руб/час

Каток на парковке ТРЦ «Галактика»

Адрес: пр-кт Строителей, 117

Время работы: ежедневно с 10-00 до 22-00.

Прокат коньков 150 руб/час (со своими коньками бесплатно)

Крытый каток «Льдинка»

Адрес: ул.Энтузиастов,12в, ул.Ускова, 3

Время работы: будни – с 12.00 до 21.00; выходные – с 11.00 до 22.00

Прокат коньков: 250 руб/час (детские - 150 руб/час), со своими - 200 руб/час.

Каток на ТРЦ «ОГНИ»

Адрес: ул.Антона Петрова, 219б,

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Прокат коньков: 150 руб/час, со своими 100 руб.

Каток на мини-футбольном поле

Адрес: ул.Энтузиастов, 12в

Время работы: будни с 12.00 до 21.00; выходные с 11.00 до 22.00

Прокат коньков: 200 руб/час (150 руб/час для детей с 25 по 33 размер), со своими - 150 руб/час (до 7 лет бесплатно).

Каток на площади Мира

Адрес: ул.Г.Исакова, 213а

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

Прокат коньков: 100 руб/час, со своими - 50 руб/час.

Парк культуры и отдыха Центрального района

Адрес: пр-кт Социалистический, 11.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Прокат коньков: 100 руб/час, со своими - 80 руб/час.

Каток в развлекательном комплексе «Планета Q»

Адрес: ул. Байкальская, 47, поселок Борзовая Заимка

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Прокат коньков: детские до 12 лет – 200 руб/час, взрослые – 250 руб/час.

Условия входа

На катки распространяется требование санитарно-эпидемиологических норм, поэтому допуск на крытые площадки, пункты проката, гардероб – осуществляется при предъявлении QR-кода и документа.

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