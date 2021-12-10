«Грот Махам и колыбель человечества»: в Солонешном появилась новая тропа для туристов.

Во время подъема туристам можно полюбоваться на великолепные виды долин рек Ануй и Шинок. Фото: Алтайское краевое отделение РГО

На Алтае в Солонешенском районе появился новый туристический объект Грот Махам.

-Это экологическая тропа, которую мы оборудовали на грант федерального агентства по туризму,- рассказала « Комсомолке» Ирина Архипова, председатель Алтайского краевого отделения Русского географического общества.

Новая тропа проложена в полутора километрах от знаменитой Денисовой пещеры, сенсационные находки из которой продолжают удивлять научный мир и позволяют прикоснуться к тайнам эволюции человечества.

Во время подъема туристам можно полюбоваться на великолепные виды долин рек Ануй и Шинок. Фото: Алтайское краевое отделение РГО

- Сама знаменитая Денисова пещера, безусловно, притягивает туристов, но бывает так, что те, приехав к памятнику археологии, разочаровываются, - комментирует Ирина Архипова. - Заходят внутрь, постоят среди «исторической колыбели» и не знают, что делать дальше. - Мы хотели увеличить количество туристических объектов и создать возможность активного отдыха с минимальным ущербом для окружающей среды и природы.

Тропа в 800 метров поднимается вверх и ведет к гроту Махам. Во время подъема туристам можно полюбоваться на великолепные виды долин рек Ануй и Шинок.

- Махам – это стоянка древних людей, там они останавливались, например, пережидали непогоду. Поднимаясь к этому гроту, можно «перенестись» в пространство древнего человека, который жил здесь за сотни тысяч лет до нашей эры, - рассказывает Илья Кочетков, член географического общества и автор аудиогида к новой экскурсии. - Здесь же, если приглядеться, можно увидеть окаменелые кораллы - приметы древнего океана, который плескался сотни миллионов лет назад. Есть и признаки вулканической активности: когда-то земля здесь буквально трескалась, а из недр выплескивалась раскаленная порода. Одним словом, маршрут и зрелищный, и познавательный.

Во время подъема туристам можно полюбоваться на великолепные виды долин рек Ануй и Шинок. Фото: Алтайское краевое отделение РГО

По словам Ирины Архиповой, пройтись по новой тропе можно любому желающему и летом, и зимой.

- Когда мы ее строили, специально выбирали южный склон, - рассказывает эксперт. - Чтобы зимой снега было меньше, а весной объект сохранился со всеми постройками.

На тропе установлены смотровые площадки, лестничные трапы, инсталляции, ограждения. Немаловажная деталь - часть тропы для людей с ограниченными возможностями. На особом кольцевом маршруте к смотровой площадке сделаны обсыпка, поручни, специальный туалет и тд.

Во время подъема туристам можно полюбоваться на великолепные виды долин рек Ануй и Шинок. Фото: Алтайское краевое отделение РГО

- Пролагая маршрут, мы приглашали туристов, делали пробные туры и учитывали все замечания, - рассказывает Ирина Архипова. - Надеюсь, он будет востребован и займет достойное место в ряду таких туристических объектов как «Лебединое озеро» в Советском районе, маршрут в Егорьевском заказнике (где можно не только полюбоваться природой, но и помочь животным) познавательная экспедиция к Белому Камню в районе Белокурихи 2 и другие.

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