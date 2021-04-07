На Телецком озере создали первую в России подводную экотропу

Местные дайверы уверяют, что погружаться здесь даже круче, чем на Красном море. Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв

В Алтайском биосферном заповеднике создали первую в России подводную экотропу. Туристам предлагают окунуться в увлекательную прогулку по Телецкому озеру. Местные дайверы уверяют, что погружаться здесь даже круче, чем на Красном море.

Феноменальная красота

Идею подводной экологической тропы директору Алтайского заповедника подсказали дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко. Сначала они просто периодически приезжали нырять на Телецкое, а потом настолько влюбились в озеро, что переехали сюда жить и устроились на работу в заповедник. Каждый метр экотропы пара дайверов предварительно исследовала самостоятельно.

– Почему мы называем наш маршрут экотропой? Это не просто тренировка для дайверов, чтобы они погрузились и облазили пирс или затонувший метеобуй со всех сторон. Здесь можно увидеть и сфотографировать подводную жизнь. Наблюдать за рыбами разных видов. У нас там обитают маленькие, но феноменально красивые гидробионты. Кадры получаются совершенно фантастические, космические! – рассказал директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков «Экологии России».

На Телецком озере дайверов привлекают подводные горы со сложным рельефом, затонувшие объекты, росшие когда-то на суше стволы деревьев, окутанные водорослями, остроконечные скалы и подводные каньоны.

Затопленные деревья с обрастаниями. Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв

Что можно увидеть на экотропе

Один из первых объектов тропы, которые видят туристы – построенный в 1960-х годах пирс для небольших судов. В начале 1990-х его разбило сильным штормом, и пирс затонул. Сейчас он служит домом для водных жителей на глубине от 3 до 12 метров. Еще одна интересная точка в маршруте – плавучая метеостанция. Местные старожилы рассказывают, что ее установили на плот в 70-х годах и утонула спустя несколько лет после сильного шторма и обледенения.

Посетители двигаются строго по маршруту. Новичков обязательно сопровождает инструктор. Самостоятельно погружаться могут лишь сертифицированные туристы. Погрузиться на глубину могут все желающие любого уровня подготовки. Даже те туристы, которые ни разу в своей жизни не ныряли. На дайв-станции с гостями проводят подробный инструктаж и при необходимости дают напрокат оборудование.

В планах у создателей экотропы сделать подсветку маршрута и в некоторых местах поставить камеры для ведения трансляции. Погружаться в озеро можно круглый год, даже зимой.

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