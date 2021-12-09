В Барнауле с 15 декабря открываются 64 елочных базара

Стоимость одной елочки составит от 1000 рублей и выше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с начала декабря официально разрешена торговля елками на специальных площадках. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, активно елки начнут продавать с 15 декабря.

Елочные базары будут работать во всех районах города: в Железнодорожном и Ленинском районах - по 7, Центральном - 11, Октябрьском - 12, Индустриальном - 27.

- Стоимость одной елочки составит от 1000 рублей и выше в зависимости от ее высоты и пышности. В городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда отметили, что каждая из локаций продажи определена схемой размещения НТО администрации города, - отметили в мэрии.

Посмотреть карту с адресами базаров можно по ссылке.