В Барнауле прокуратура проверила улицы после жалоб жителей на уборку снега

По итогу проверки в администрацию внесено представление: нарушения требуют устранить, а ответственных – наказать. Фото: Олег УКЛАДОВ

После жалоб жителей и публикация в СМИ прокуратура оценила качество уборки снега и обработки улиц от гололеда. Сотрудники ведомства обнаружили множество нарушений.

- Выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ при очистке от снега дорог, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, остановочных пунктов маршрутных транспортных средств более чем на 120 участках, в том числе в пригородных поселках, - сообщает прокуратура.

По итогу проверки в администрацию внесено представление: нарушения требуют устранить, а ответственных – наказать.