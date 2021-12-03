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Общество3 декабря 2021 10:00

В Барнауле прокуратура проверила улицы после жалоб жителей на уборку снега

Они пришли к выводу, что нарушены многочисленные требования ГОСТ
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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По итогу проверки в администрацию внесено представление: нарушения требуют устранить, а ответственных – наказать.

По итогу проверки в администрацию внесено представление: нарушения требуют устранить, а ответственных – наказать.

Фото: Олег УКЛАДОВ

После жалоб жителей и публикация в СМИ прокуратура оценила качество уборки снега и обработки улиц от гололеда. Сотрудники ведомства обнаружили множество нарушений.

- Выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ при очистке от снега дорог, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, остановочных пунктов маршрутных транспортных средств более чем на 120 участках, в том числе в пригородных поселках, - сообщает прокуратура.

По итогу проверки в администрацию внесено представление: нарушения требуют устранить, а ответственных – наказать.