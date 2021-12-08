В Горняке житель многоэтажки разжег костер в квартире, чтобы согреться

Копоть от дыма осела и в подъезде. Фото предоставлено очевидцами

В ночь на 8 декабря в многоэтажке на улице Миронова в Горняке загорелась квартира. Одна из местных жительниц, дочь которой проживает в этом доме, рассказала, что хозяин жилья решил согреться и разжег костер.

О ЧП женщина сообщила депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания Павлу Митрофанову, в чей округ входит Локтевский район.

- Сегодня ночью в Горняке по улице Миронова, 130 произошло возгорание квартиры. Сколько раз жильцы этого дома писали в разные органы и везде получали отказ об изоляции этого гражданина (хозяина квартиры, прим. ред.). Интересно, кто понесет ответственность за содеянное и нанесенный ущерб?! Гражданин развел костер, чтобы погреться, - говорится в сообщении женщины.

Также в распоряжении «Комсомолки» оказались видео и фото с места происшествия. На одном из них соседка мужчины рассказала, что копоть от дыма осела на потолке и обоях.

- Вот так сосед подпалил нас. Все черное, в дыму – подарок к Новому году сделал. Вообще ужас, - говорит жительница дома за кадром.

Другая жительница дома рассказала «Комсомолке», что мужчина поджигал в квартире мусор, который притащил с улицы. Таким образом он якобы пытался отопить квартиру, так как труб в ней, по словам соседей, нет.

- Он еще летом спилил трубы и сдал в пункт приема. Как с ним только не боролись – и в прокуратуру, и в полицию обращались – результата ноль. В итоге он сам сейчас в больнице, еще и бабушка с нижнего этажа дыма наглоталась. Там не квартира, а кошмар, - добавила соседка.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь возгорания в квартире составила 16 квадратных метров – это, практически, целая комната. Подтвердить информацию о розжиге костра «Комсомолке» в МЧС не смогли, так как на момент прибытия пожарных квартира уже была охвачена пламенем. Из дома по лестнице спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе четырех детей, пострадавших, как утверждают в МЧС, нет.

- На месте работали семь человек личного состава на трех единицах техники. Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, - подчеркнули в региональном управлении.

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