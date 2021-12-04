Барнаульские спасатели ликвидировали страшный пожар в частном доме

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 4 декабря в Барнауле произошел большой пожар в частном жилом доме. По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь пожара составила больше 200 квадратных метров.

Пожар произошел в доме по улице Достоевского. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, однако спасателям удалось остановить пламя. Пострадавших в результате происшествия нет.

Примерно через полчаса после прибытия спасателям удалось ликвидировать открытое горение, обстоятельства происшествия устанавливаются.