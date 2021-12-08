Алтайский краевой театр драмы признан Звездой театрала

Директор театра Любовь Березина получила награду в Москве Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

Троекратное ура и аплодисменты! Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина признан лучшим региональным театром России. Он стал победителем Международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала».

Директор театра Любовь Березина получила награду в Москве Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

Директор театра Любовь Березина, получая награду в Москве, взволнованно заметила, что вручение премии на легендарной вахтанговской сцене вдвойне приятно.

- Мы моложе театра Вахтангова на две недели ровно,- улыбаясь, заметила Березина, оба театра – ровесники, отметившие 100-летний день рождения в ноябре.

«Самая большая награда – это награда, полученная от зрителей», - добавила директор театра.

Директор театра Любовь Березина получила награду в Москве Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

На сайте министерства культуры Алтайского края напоминают, что о выдвижении театра на премию «Звезда Театрала» стало известно в июле, после окончания первых в истории Алтайской драмы гастролей в Москве. Тогда на сцене Вахтанговского театра были показаны два спектакля – «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам Шукшина и «Укрощение строптивой». Театр вошел в лонг-лист премии и десятку лучших региональных театров, а в сентябре, когда открылся 100-й сезон,- в тройку лидеров вместе с Театром драмы им. Волкова (Ярославль) и Севастопольским русским драматическим театром им. Луначарского. В течение четырех месяцев голосование шло на сайте премии и вот оно, прекраснейшее известие о победе.

Директор театра Любовь Березина получила награду в Москве Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

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