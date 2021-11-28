Владимир Путин поздравил алтайский театр драмы со 100-летием

Алтайский театр драмы отмечает 100-летие со дня образования Фото: Анна СЕМИНА

Президент России Владимир Путин направил в адрес алтайского театра драмы поздравительную телеграмму в честь его 100-летия. Об этом сообщается на странице учреждения во «Вконтакте».

- Поздравляю вас со 100-летием Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина. Созданный в Барнауле в 1921 году, ваш театр объединил на своей сценической площадке яркие творческие силы, стал крупным культурным, просветительским центром Сибири. Здесь всегда царит атмосфера духовности и вдохновения, бережно хранятся и передаются из поколения в поколение традиции подвижнического служения искусству. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к истории родного театра и основательно подготовились к его юбилею – обновили репертуар, пригласили своих верных поклонников на торжественное, праздничное мероприятие, организовали для них выставку, рассказывающую о ваших предшественниках – талантливых артистах, режиссерах, художниках, сценаристах, и конечно, особенно отмечу огромный, поистине уникальный вклад коллектива в сбережение и популяризацию богатейшего литературного наследия вашего выдающегося земляка – Василия Макаровича Шукшина, - говорится в праздничной телеграмме Владимира Путина.

Напомним, вековой юбилей театра отмечают в этом году и самое главное торжество состоялось накануне, 27 ноября.