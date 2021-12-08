Барнаульца «скрутили», когда он пытался вернуть потерянный телефон хозяйке

Лучшим решением будет отнести свою находку в полицию и сдать под расписку. Фото: Антонина Лышова

Нашел чужую вещь? Брать или не брать? Искать или не искать (хозяина)? Вот в чем вопрос. Рассказываем две реальные истории людей, которые вернули потерянные вещи хозяевам. Одна со счастливым, а вторая, как говорится, всем наука...

В паблике «Подслушано Барнаул» мужчина рассказал, чем для него обернулись якобы благие намерения. По словам барнаульца, недавно ночью он нашел телефон неподалеку от клуба «Фараон». Когда мобильник зазвонил, то сразу ответил.

- Я говорю, девушка, не переживайте, телефон у меня, все вам верну, ведь мир ведь не без добрых людей. Спросил ее про вознаграждение, но получить с неё денег конкретной цели не преследовал, договорились о встрече, - рассказывает мужчина.

Далее, как пишут в сообществе, на месте мужчину встретила не владелица телефона, а двое неизвестных, представившиеся якобы сотрудниками полиции. Они скрутили его и начали обвинять в краже телефона, а также в том, что он вымогает деньги у женщины.

А вот другому барнаульцу, наоборот, за то, что он сам вернул потерянную вещь, хозяйка «дифирамбы поет» в социальных сетях, называет героем.

- Хочу рассказать о неординарном для меня происшествии, случившемся 3 декабря. Рассчитавшись с водителем такси за поездку, положила кошелек мимо сумочки. Обнаружила пропажу в булочной у дома. Пока звонила оператору такси, пока искали номер водителя, он позвонил сам, узнав о моем номере в фирме. А после смены привез кошелек к дому, - рассказывает Светлана в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Роман Константинович Ч. на черном рено», со слов хозяйки кошелька, даже вознаграждение не взял, сказал, что такое поведение – норма и так должны поступать все.

Вот две истории с «потеряшками», с совершенно разным концом.

Как себя вести, если нашел чужую вещь, чтобы не оказаться обвиняемым в краже (статья 158 УК РФ), «Комсомолке» рассказал юрист.

- Главное - не завладеть этим имуществом. То есть, если вы, например, нашли где-то бесхозную вещь, нужно принять меры, направленные на поиск владельца. Если это телефон, при входящих звонках, нужно отвечать и сообщить, что готов отдать телефон владельцу. Не отключать телефон, не сбрасывать звонки, - отметил Сергей Веселых.

Но лучшим решением будет отнести свою находку в полицию и сдать под расписку, это будет регламентировано приказом МВД РФ от 16 ноября 2012 г. N 1040. В любом учреждении вещь лучше передать охраннику, администратору, а найденную в подъезде – консьержу.

- В любой краже должен присутствовать умысел, направленный на это. Если вы докажете, что у вас не было умысла на кражу (что вы реально нашли телефон и хотели вернуть его владельцу), то никаких проблем с законом не будет, - резюмирует юрист.

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