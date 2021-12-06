Барнаульцы жалуются на брошенные во дворах машины

Брошенная машина во дворе по улице Советской армии, 142а. Фото: Антонина Лышова

И в снег, и в зной, и в дождик проливной стоят уже несколько месяцев «жигули» во дворе по улице Советской армии, 142а в Барнауле. От водителя, как говорят жители дома, ни слуху, ни духу. Мужчина оставил на «зимовку» автомобиль в начале осени, жителям «новый постоялец» мешает парковаться, к тому же они выяснили, что хозяин машины не живет и не прописан в этом доме. Мужчина не выходит на связь.

- Машина стоит во дворе уже два месяца, хозяин автомобиля не появляется. Мы расклевали листовки во дворе, но это не помогло. Машина уже покрыта сугробами. Жителям дома иногда не хватает места, чтобы припарковаться во дворе из-за этой машины, - рассказывает Евгения, жительница дома.

Машина стоит во дворе уже два месяца, хозяин автомобиля не появляется. Фото: Антонина Лышова

Похожая ситуация складывается во многих дворах столицы Алтайского края. Горожане ни в первый раз звонят в редакцию «КП» с вопросом – «что делать?». Мы попытались разобраться.

Как рассказали в ГИБДД, даже если машину и бросили, она все равно остается частной собственностью.

- Если автомобиль припаркован правильно, то он может стоять на территории без каких-либо временных ограничений. В таком случае, ничего не сделать - убрать заброшенный автомобиль никто не имеет право, - рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Геннадий Кузнецов.

Что же делать, если правила парковки не нарушены, а хозяин машины неизвестен? В этом случае любые передвижения автомобиля будут возможны только в том случае, если суд признает транспортное средство бесхозным. Жители дома для этого должны обратиться с коллективной жалобой в муниципалитет.

- Право на обращение в суд с таким иском имеет муниципалитет: просит суд признать автомобиль бесхозным и перевести его в собственность муниципалитета. Если же после этого объявляется собственник и заявляет свои права на авто, он также в судебном порядке должен оспорить судебные акты, на основании которых его авто было признано бесхозным, - рассказывает юрист Сергей Веселых.

По словам юриста, ни в коем случае нельзя самим перемещать и утилизировать транспортное средство, так как это уголовно наказуемо - статья 330 УК РФ (самоуправство). К тому же могут объявиться и хозяева автомобиля.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе нет правовой базы, регламентирующей порядок создания администрацией комиссии, фиксации брошенного автомобиля, перемещения его на спецстоянку. Жители вынуждены «ходить по кругу», пытаясь избавится от бесхозного авто. Тем временем в Барнауле «брошенки», занимая бесценные места на парковке, ждут «своего часа», когда за ними вернуться хозяева.

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