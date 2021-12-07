На Алтае осудили мать, которая бросила в реке своего 2-летнего сына

Ребенок чудом остался жив. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд вынес приговор 22-летней жительнице Крутихинского района, которая бросила на верную гибель своего двухлетнего сына. Горе-мать едва не утопила ребенка в реке, сообщает региональный Следком.

- По данным следствия и суда, в 2020 году женщина, воспитывающая 2-х летнего сына, систематически причиняла ему физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Осужденная, требуя неукоснительного подчинения и послушания, физически и морально наказывала мальчика, - пишет ведомство.

ЧП произошло в июне 2020 года в селе Боровое у реки Масляха. Молодая мама в компании друзей отдыхала на берегу, выпивала спиртные напитки. С ней у реки был и ребенок, который играл в мобильный телефон, а потом случайно уронил его в воду. Это разозлило женщину, угрожая убийством, она взяла мальчика и зашла с ним в реку на глубину больше его роста. Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, мать не менее трех раз погрузила малыша в воду с головой. Затем вышла на берег, а мальчика оставила в реке.

Ребенок чудом остался жив. Его спас знакомый женщины, который тоже отдыхал на берегу, мужчина вытащил мальчика из воды. Во время предварительного следствия молодая мама вину не признала.

- Подсудимая осуждена по ст.156, п.«г» ч.2 ст.117, ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105, ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год, - пишет ведомство.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Алтайском крае осудила отца, у которого двухлетний сын утонул в баке с водой, когда мужчина отвлекся, чтобы прополоть картошку в огороде. Отец забыл убрать лестницу, стоящую рядом с баком.

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