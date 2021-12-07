На Алтае осудили отца, у которого двухлетний сын утонул в баке с водой

Бак наполнили водой для полива Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор жителю Благовещенского района, у которого двухлетний сын утонул в баке с водой. Подробности дела «Комсомольской правде» рассказали в региональном Следкоме.

ЧП произошло 10 июня этого года. 43-летний отец остался дома со своим маленьким ребенком, которому на тот момент исполнилось лишь 2 года и 10 месяцев. Мать в это время была на работе. С утра мужчина наполнил во дворе бак для полива грядок и не убрал лестницу, стоящую рядом.

– Он отошел в огород полоть картошку. Мальчик в этот момент находился в доме. Пока отец занимался делами, ребенок забрался по лестнице в бак, – пояснили «КП» в пресс-службе регионального СК.

Раньше старшие дети купались в этом баке. Как предполагают в СК, мальчик это видел и решил в одиночку окунуться в воду. Отец не видел, что малыш залез в бак и спохватился уже слишком поздно.

Мужчину осудили по части 1 статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ, с удержанием 5% заработной платы в пользу государства.

Напомним, ранее стало известно, что в Бийске воспитательница детского сада пойдет под суд после падения 5-летнего ребенка из окна. Девочка без присмотра забралась на подоконник и упала с высоты второго этаж.

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