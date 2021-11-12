Когда и как проведут реконструкцию моста на Новом рынке в Барнауле

Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле обсудили реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Планируется, что работы начнутся уже весной 2022 года, пишет мэрия.

Когда проведут работы

Реконструкцию планируют провести за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Контракт на выполнение работ заключат в начале следующего года. Планируемая стоимость – 1,9 млрд рублей. Проектно-сметную документацию корректируют и готовят для прохождения гоэкспертизы.

Реконструкцию начнут уже весной 2022 года, после завершения отопительного сезона – ориентировочно в апреле. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе путепроводов продлится около 20 месяцев – до конца 2023 года.

– Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Понадобится разбирать и магистральные тепловые сети. С трех до шести увеличится число полос для движения автомобильного транспорта, расширится дорожное полотно. Ранее трамвайные пути, согласно проекту, планировали разместить в уровень, однако было решено их обособить, чтобы обеспечить бесперебойное движение трамваев. На путепроводах появятся тротуары, все необходимые коммуникации. В новой конструкции планируется сократить число пролетов до трех, – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Как организуют движение

Через путепровод проходит 25 маршрутов общественного транспорта. Ежедневно через участок курсируют 55 трамваев, 42 троллейбуса, 184 автобусов большой и средней вместимости, 162 маршрутки. Основная задача – разработать схему движения так, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

– Планируется изменить трамвайные маршруты №1, №3, №7, приостановить работу трамваев по маршруту №4. Троллейбусные маршруты №1 и №7 также планируют изменить, временно закрыть маршрут №6. Автобусы пройдут по двум вариантам объездных маршрутов, пешеходные потоки планируют направить по пятипролетному путепроводу на ул.Кулагина, с переходом через железнодорожные пути и выходом на проспект Ленина в районе здания №106. Прорабатывается вопрос организации выделенных полос для городского пассажирского транспорта на наиболее загруженных участках улиц – проспект Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев – для трамваев. Предусмотрена корректировка работы светофоров, запрет парковки на проблемных участках и изменение организации дорожного движения на перекрестках, прилегающих к проспекту Ленина, – отметили в мэрии.

Для удобства транспортного обслуживания планируют построить трамвайное разворотное кольцо c введением пересадочных тарифов на площадке рядом с торговым центром «Пионер». Стоимость работ – около 10 млн рублей.

Разработку схемы движения транспорта завершат в декабре.

– После того, как будут сформированы ключевые параметры движения транспорта, в обязательном порядке схема будет представлена для обсуждения жителям и внесения дополнительных предложений, – подчеркнули в горадминистрации.

Глава города Вячеслав Франк поручил проработать вопрос создания специальной карты города с нанесением транспортных потоков и маршрутов, чтобы жители с помощью нее могли ориентироваться в период перекрытия движения по проспекту Ленина.

– Указанный участок дорожной сети является одним из ключевых в городе, имеет огромную социальную значимость. Для успешной реализации данного проекта, проработки всех деталей важно организовать эффективное взаимодействие всех структур, задействованными в реализации проекта, – сказал Франк.

Кроме того, предложили проработать вопросы разведения транспортных потоков по времени, чтобы минимизировать неудобства для барнаульцев.

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