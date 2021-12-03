Вирус стал агрессивнее. В Алтайском крае продолжает мутировать ковид

Среди «тяжелых» пациентов в ковидных госпиталях большинство - непривитые Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае коронавирус активно мутирует и становится все более агрессивным. Показатели по инфекции в регионе остаются выше всероссийских. Почему обстановка по ковиду в крае остается тяжелой и как этому противостоять, обсудили на круглом столе в Алтайском государственном медуниверситете медики и представители регионального правительства.

Вирус мутирует

Обстановка по ковиду в крае остается стабильно тяжелой. Ежедневно выявляют более 500 случаев заболевания, а умирают порядка 30 человек. Коечный фонд заполнен на 80%. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на круглом столе сообщил, что вирус стал более агрессивный. Так как в регионе не сформировался популяционный иммунитет, это дало вирусу фору. Он интенсивно мутирует и приобретает новые качества. Плюс на ковид наслоился грипп, который в прошлом году миновал Алтайский край. В этом году первые случаи заболевания в регионе начали фиксировать уже осенью.

– Коронавирусная инфекция, наслоившись на не менее агрессивную инфекцию, такую как грипп, приведет к усложнению эпидпроцесса, - подчеркнул Дмитрий Попов.

Как отмечают медики, пока нет лекарства от ковида, которое бы помогло победить болезнь. Единственным способом защиты остается вакцинация.

– Золотой таблетки от коронавируса нет. Нет такого специфического лекарства, как, допустим, при гриппе - можно принять и таким образом ослабить интенсивность инфекционного процесса. Поэтому вся надежда только на профилактику. Без вакцинации нам просто никуда не деться. Это единственная мера спасения, – сказал заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и клинической фармакологии Михаил Неймарк.

Нужно вакцинировать 90% населения

Главный врач новоалтайском горбольницы им. Литвиненко Константин Федорюк рассказал, что среди «тяжелых» пациентов в ковидных госпиталях большинство непривитые. Только после смертей близких они меняют свое отношение к вакцинации. Сам медик говорит, что все его коллеги и родственники вакцинировались препаратом «Спутник V».

– Мнение таких людей зачастую меняется радикально, - добавила заведующий кафедрой инфекционных болезней АГМУ Нина Карбышева. – К сожалению, в интернете публикуется очень много откровенной лжи про вакцинацию. А примеры с якобы последствиями вакцинации больше напоминают триллер. У нас вакцинирован весь коллектив кафедры, родственники, причем в возрасте от 80 до 90 лет. Мы ничего не наблюдаем. У нас период наблюдения с февраля нынешнего года.

Заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии Татьяна Сафьянова обратила внимание на то, что недостаточно вакцинировать 60-70 процентов населения, необходимо не менее 90 процентов. Также она подчеркнула важность вакцинации детей старше 12 лет.

На сегодняшний день в Алтайском крае привиты более 862 тысяч человек. Уже свыше 46 тысяч ревакцинировались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае предложили выдавать QR-коды людям с антителами

В регионе действуют ковидные ограничения (подробнее)