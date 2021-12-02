На Алтае предложили выдавать QR-коды людям с антителами

В регионе продолжается вакцинация Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Главный врач барнаульской городской клинической больницы №11 Андрей Коломиец заявил, что людям, которые имеют в организме достаточный уровень антител от коронавируса, следует выдавать QR-код. Он рассказал об этом на круглом столе в АКЗС, сообщает краевой парламент.

Андрей Коломиец отметил, что в последние два года значительное число коек в специализированных стационарах вывели из эксплуатации, потому что медицине пришлось сосредоточиться только на угрозе ковида. Главврач предложил включить в список тех, кто может получить QR-код, людей с определенным уровнем антител к коронавирусу.

– Надо признавать показатель антител с уровнем выше 200 международных единиц, - сказал Андрей Коломиец.

В свою очередь внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова напомнила, что с начала пандемии в регионе заболело более 104 тысяч человек, а привиты пока свыше 1 млн человек. Это почти 60% от взрослого населения региона.

– Поставлена государственная задача привить более 80% населения, – подчеркнула Переладова.

При этом Валерий Шевченко, главный внештатный специалист региона по инфекционным болезням рассказал, что в России есть убедительные данные не только об эффективности российских вакцин, но и безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае предъявление QR-кодов остается обязательным условием при посещении торговых, торгово-развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, пансионатов, домов и баз отдыха, санаториев а также объектов общественного питания (за исключением допуска граждан с целью обслуживания на вынос и деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций, осуществляющих организацию питания работников организаций).

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