2018-10-20T07:53:33+03:00
Общество

Эхо трагедии в Керчи: в детсадах и школах Барнаула усилят меры безопасности

В школах начали устанавливать металлодетекторы
Иван ОЛЕКСЮК
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Школа в БарнаулеШкола в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Эхо трагедии в Керчи докатилось до Алтая. Губернатор Виктор Томенко поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях края.

- Уже сегодня пропускной режим, проведены дополнительные инструктажи по безопасности с персоналом школ и учениками. Организован ежедневный обход подвалов, чердаков, подсобных и технических помещений и территорий. Также будет проведена проверка исправности технических средств охраны и схемы оповещения сотрудников оперативных служб, - сообщили в правительстве региона.

Кроме того, в учебных учреждениях края ввели контроль эмоционального состояния, поведения и занятости всех обучающихся, организованы консультации и занятия, направленные на снижение психоэмоционального напряжения.

Установили рамки

После жуткого теракта в Барнауле занялись безопасностью учебных заведений.

- Буквально сегодня установили и подключили рамки, раньше их ставили только на выборах, - рассказал сотрудник одной из барнаульских гимназий. – Обычно у нас внизу дежурит охрана, посторонних не пускают.

Школьники: нас никто никогда не досматривает

Как говорят сами учащиеся, в учебных заведениях их никто никогда не досматривал.

- У нас не самый благополучный район, я, бывает, ношу в школу с собой нож – ради безопасности, мало ли что… Рамки в школе всегда были выключены, поэтому никто не в курсе, кроме одноклассников, - рассказал ученик одного из учебных заведений на условиях анонимности.

ЧОП: заказов на охрану школ мало

Во многих городских школах есть тревожные кнопки, установлены камеры наблюдения. В школах «попроще» функцию охраны выполняют «бабушки в форме». Они, конечно, остановят постороннего человека и в случае чего смогут вызвать подмогу, но что они сделают против вооруженного человека?

По словам директора частного охранного предприятия «Юнита», у них почти нет заказов на охрану учебных заведений:

– Все дело в деньгах. Час охраны стоит 90 рублей, некоторые коллеги соглашаются работать за 60 рублей. В месяц может набежать под 30 тысяч. Оплачивается это, конечно, за счет родителей, но деньги есть не у всех.

В другом предприятии занимаются в основном охраной детских садов.

- У нас там дежурит человек. Оружия у него нет – по закону в учреждениях с детьми нельзя находиться с оружием. У охранника есть спецсредства – дубинка, газовый баллончик, металлоискатель, с помощью которого он досматривает входящих, - рассказал руководитель ЧОП "Армада" Олег Русчев.

На селе охраны нет

На селе ситуация хуже. По словам директора одной из школ Калманского района, на охранника попросту нет денег.

Прочитано в Интернете

- Объехав с командировками массу школ в сёлах и маленьких городах Алтайского края, руку даю на отсечение: вот прям сейчас в каждую из них можно абсолютно беспрепятственно зайти с автоматом и ведром патронов и убить, кого захочешь! - написала в своем Twitter алтайский журналист Маруся Загорска.

Подробности трагедии:

ВЗРЫВ В КЕРЧИ

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