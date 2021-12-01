В Республике Алтай обнаружили Гонконгский грипп

Грипп опасен своими осложнениями Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай остается напряженной эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Уровень эпидемиологического порога превышен в два раза. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

– За неделю зарегистрировано 3546 обращений граждан за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа. Среди заболевших 2545 детей до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости по совокупному населению на 18%, – отметили в Роспотребнадзоре

Также эксперты добавили, что по результатам лабораторных исследований материалов от заболевших в сезоне 2021 года уже выявили 36 случаев гонконгского гриппа типа А (H3N2). За неделю провели исследование более 500 материалов.

– Осложнения гриппа могут развиться даже у здорового человека, но особенно вероятны у людей из групп риска. Присоединение вторичной инфекции, например развитие пневмонии, отита, синусита требует немедленного назначения дополнительного лечения и врачебного контроля, что невозможно сделать самостоятельно, – отметили в ведомстве

Там призвали не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Грипп опасен своими осложнениями, важно проходить вакцинацию.

– Если по каким-либо причинам вы не прошли вакцинацию от гриппа в сентябре и ноябре, то ее можно сделать и после начала эпидемии, причем использовать можно только вакцины с неживыми вирусами. Однако, если прививка была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован вирусом гриппа, но клинических проявлений еще не было, то вакцинация не предотвратит это заболевание, но снизит вероятность инфицирования другим вариантом гриппа в последующие месяцы сезона, – подчеркнули в Роспотребнадзоре

Пока в Республике Алтай от гриппа привили более 104 тыс. жителей или 47,5 % всего населения. Пока этого недостаточно для создания коллективного иммунитета и риск заболеть гриппом высокий.

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