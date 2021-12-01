Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Барнауле на декабрь 2021: официальный список

Прививку ставят бесплатно, в рамках ОМС Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день в Барнауле работает шесть мобильных пунктов вакцинации против ковида. В них можно поставить прививку без талона. Все адреса прививочных пунктов – в материале «Комсомольской правды».

Без предварительной записи в Барнауле работают:

– КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (ул. Ляпидевского, 1): в поликлинике (каб. 118) по будням с 8:00 до 15:00;

– КГБУЗ «Городская больница № 4 им. Н.П. Гулла» (ул. Юрина, 166а, кабинеты 314, 315, 320) по будням с 8.00 до 18.00;

– торгово-офисный комплекс «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а, 5 кабинетов) ежедневно с 10:00 до 19:00;

– торгово-развлекательный центр «Весна» (ул. Малахова, 86в) ежедневно с 10:00 до 20:00;

– мобильный комплекс у торгово-развлекательного центра «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) ежедневно с 8:30 до 19:30;

– мобильный комплекс у городской больницы №10 (ул. Белинского, 2) в будни с 8:30 до 20:00, в выходные с 8:30 до 15:00.

По предварительной записи прийти на вакцинацию можно в поликлиниках и городских больницах. Записаться нужно через Госуслуги или колл-центр медучреждения.

– КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» - (3852) 25-04-00

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» - (3852) 56-08-76

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-36

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул» - (3852) 56-09-66

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул - (3852) 56-00-09

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» - (3852) 56-08-66

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-09-86

– КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» - (3852) 56-09-22

– КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-79

– КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» - (3852) 40-38-64; 55-54-53

– КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул» - (3852) 56-09-46

– КГБУЗ «Городская больница № 10, г. Барнаул» - (3852) 56-09-39

– КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» - (3852) 56-08-78

– КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-08-99

Прививку ставят бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Вакцинацию против ковида может пройти любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний.

По данным регионального правительства, в 20 декабря в Алтайском крае количество привитых должно составить 1 миллион человек. На данный момент прошли полный курс вакцинации почти 850 тысяч человек.

В то же время, по оценке Минздрава региона, Алтайский край может накрыть пятая волна коронавируса, которая уже началась в некоторых европейских странах.

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