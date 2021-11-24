На Алтае 9-летний мальчик поймал «золотую рыбку»

Руслан с рыбкой. Фото предоставила Светалана Отмахова

Юный барнаулец Руслан Отмахов как герой известной сказки Пушкина поймал настоящую «золотую рыбку». Ребенок не растерялся и успел загадать желание перед тем, как выпустить в реку улов, редкого ротана необычного цвета. Подробнее об этом рыбак и его родители рассказали «Комсомольской правде – Барнаул».

Редкий улов

Руслан с отцом рыбачил недалеко от поселка Штабка под Барнаулом. Они были на озере несколько часов и ближе к вечеру, когда остальные рыбаки стали расходиться из-за плохого клева, барнаульца ждал необычный улов.

– Всегда ловили черных ротанов и не видели этих рыб других оттенков. Очень удивились, когда Руслан поймал золотистого. Конечно, были в шоке, стали снимать на видео и вскоре телефон разрядился. К счастью, успели запечатлеть момент, – рассказывает Светлана, мама юного рыбака.

Руслан сфотографировался с «золотой рыбкой» и загадал желание - еще больше таких необычных ротанов и подписчиков на канале в TikTok. После этого мальчик отпустил улов.

Рыбак со стажем

Руслану всего девять лет, но он уже опытный рыбак. В два года ему купили первую удочку, мальчик забрасывал ее и не разрешал родителям помогать, хотел все делать сам.

– Можно сказать, что Руслан – рыбак с рождения. Мы с мужем брали его с собой, когда он был совсем маленьким. Повзрослев, сын постоянно просился на рыбалку, не могли спокойно проехать мимо любой реки, – вспоминает мама мальчика, – Когда сыну было два года, то купили ему первую личную удочку, потому что наши ему было держать тяжело. Нам нравится просто ловить рыбу, а не забирать ее. Если же оставляем улов себе, то часто отвозим в зоопарк или приют «Ласка».

Сам Руслан признается, что в рыбалке ему больше всего нравится азарт, ведь никогда не знаешь, что именно выловишь.

– Очень интересно доставать рыбу, узнавать, сколько она весит, каждый раз сюрприз, – поделился мальчик.

Юный рыбак – призер различных летних и зимних детских соревнований по рыбной ловле.

– Например, этим летом сын участвовал в соревнованиях по ловле рыбы с помощью поплавочных удочек в Калманке. Было много детей, которые старше Руслана, но сын занял первое место и выиграл велосипед. Вообще мы замечаем, что к сыну рыба плывет сама, – делится Светлана. – А на соревнованиях в Новосибирской области по ловле на мормышку два раза занимал вторые места. Нужно было поймать больше рыбы, чем остальные участники, учитывался вес общего улова.

В будущем Руслан мечтает поймать сома, его родители даже думают специально поехать в Астраханскую область, потому что там водятся эти рыбы.

– Руслан также постоянно хочет ловить новые виды рыб. Мы смотрим ролики в интернете, потом пробуем. Например, делали так в Сочи. Для нас рыбалка продолжается с раннего утра до позднего вечера. Думаю, что у сына просто сработал ген рыбака, – резюмировала мама Руслана.

Большая удача

Президент федерации рыболовного спорта Алтайского края Сергей Казанцев отметил, что ротан золотистого цвета, действительно, встречаются редко и поймать его - большая удача.

– Вообще ротан сорная рыба, которая активно плодится, но поймать золотистого везет не каждому, – отметил Сергей Казанцев.

Напомним, ранее мы сообщали о другом необычном улове в Алтайском крае, правда, он был незаконным. В Усть-Калманском районе браконьер поймал крокодила. На радостях мужчина начал разделывать рептилию и тут везение кончилось – его поймали инспекторы минприроды. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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