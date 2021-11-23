Першит в горле – проверь печень: из-за ковида главный фильтр организма может неправильно работать

Чтобы помочь организму вывести токсичные вещества – нужно больше пить. Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из весьма неприятных симптомов коронавируса – потеря обоняния. Вроде не опасно для жизни, но когда перестаешь чувствовать запахи и вкус еды, сразу понимаешь, что это серьезно мешает жить полной жизнью. Оказывается, причиной является тромбоз в лобных долях. Об этом рассказал главный оториноларинголог Алтайского края, кандидат медицинских наук Евгений Тимошенский.

Ядовитый вирус

- Ковид – достаточно ядовитый вирус, он заставляет печень работать по-другому, она начинает вырабатывать избыточное количество веществ, которые ведут к тромбозу. Тромбоз в легких мы называем пневмонией – а тромбоз, который происходит в передней лобной доле, приводит к нарушению восприятия запахов, потому что те нервы, которые отвечают за это – перестают работать нормально. Это один из первых признаков определенного штамма, - говорит доктор.

По его словам, потерю обоняния вызывает не только коронавирус. Лишиться нюха можно и в результате гриппа.

- Грипп может вызвать сильное отравление организма, которое сопровождается головной болью, невозможностью двигаться, а самые чувствительные нервы, которые отвечают за запахи – просто прекращают работать. И как ни странно, могут вообще никогда в жизни не заработать снова – и таких людей достаточно много, - говорит Тимошенский.

При ковиде люди начинают чувствовать запахи, по опыту алтайского врача, всегда – но сроки восстановления у всех разные. Лечение обычно назначают комплексное - кроворазжижающими препаратами, противовирусными, используют топические стероиды в нос.

- Пока все пациенты, которых я видел – у всех восстановилось. Максимальные сроки – от года до 1,5 лет, - говорит лор.

Горло и печень

Мы спросили ученого, как коронавирус влияет на слух и горло. Ведь когда человек заболевает, появляется много неприятных ощущений в горле – першение, горечь, покашливание. Оказывается, причина может быть в больной печени!

- Ковид сильно влияет на печень. В новых схемах лечения есть препарат, улучшающий ее функцию. Нередко, если пролечить печень, то и горлу станет легче, - говорит доктор.

В целом, чтобы помочь организму вывести токсичные вещества – нужно больше пить. При этом минеральная вода может только навредить – из-за большого содержания солей она лишь нагрузит почки и задержит выведение жидкости из организма.

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