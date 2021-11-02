«В этом году надо любой ценой остаться живыми»: алтайские врачи исследовали антитела к ковиду

Автомобиль скорой помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенняя волна коронавируса в Алтайском крае оказалась едва ли не агрессивнее прошлогодней - ежедневно выявляется более 400 новых заболевших, более 800 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Если до сегодняшнего дня в первую очередь болели жители городов, где выше плотность населения, то сейчас под ударом сельские территории, где переболевших и привитых меньше.

- В этом году нам надо любой ценой остаться живыми, - говорит главврач городской клинической больницы №11 Барнаула, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Андрей Коломиец.

Все ждут появления коллективного иммунитета. Помочь в этом должна массовая вакцинация. Есть еще один вариант – переболеть и получить антитела естественным путем. Проблема в том, что последний вариант смогут пережить не все.

- Из 100 человек в реанимации привитых всего 3-4. И то надо разобраться, а не куплен ли сертификат, - говорит Коломиец. - Естественный отбор в человеческом обществе существует – если головы нет, и человек не понимает всю опасность или не хочет понимать, будет происходить естественная выбраковка.

Антитела

Алтайские медики провели собственное исследование, пытаясь выявить наличие антител у жителей региона и определить, формирует ли иммунитет вакцина.

- Если в июне прошлого года антитела к коронавирусу имели всего 4% обследованных, то в мае-июне этого года антитела имели уже порядка 70%. В исследовании участвовали и сотрудники нашей больницы, это 1200 человек. На тот момент 200 из них официально переболели, а более 800 человек уже имели антитела. Часть из них прививалась, часть нет. Как доказать, что именно от прививки возникают антитела – мы нашли чистую группу, у которых вообще не было антител, привили их. В результате антитела появились у них практически сразу после введения первого компонента «Спутника V», - говорит врач.

Но что делать с группой, у членов которой уже был иммунитет, хотя они не болели и не прививались? По словам доктора, это объясняется тем, что в природе существует множество видов коронавируса, которые незначительно отличаются друг от друга. Взять пандемийный коронавирус – сейчас в крае зарегистрировано уже шестое по счету поколение, которое отличается по генному материалу от предшественников на 3-5%.

Иммунитет при бессимптомном течении

Если раньше считалось, что бессимптомное течение болезни не формирует иммунитет, то Андрей Коломиец с этим не согласен.

- Это не бессимптомное течение. Просто человек раньше болел другим видом коронавирусом, соответственно при встрече с новым болезнь протекала легче или вообще без проявлений. Кроме того, есть понятие клеточного иммунитета. У вируса есть такой клюв, которым он вонзается в стенку клетки, протыкает ее, расширяет и проникает внутрь. Так вот, у ряда людей стенка клетки имеет свою защиту, не пуская в себя любой вирус, - рассказал Андрей Коломиец.

Возросшая смертность

Согласно статистике оперативного штаба по ковиду, ежедневно в крае умирают порядка 30 пациентов с ковидом. По мнению заслуженного врача России, это связано и с тем, что из-за коронавируса страдает оказание плановой помощи.

- Сейчас коронавирусом забито порядка 30 крупных больниц Алтайского края, которые раньше лечили обычную патологию. Сейчас от болезней системы кровоснабжения умирает больше, чем от коронавируса, - говорит профессор.

Кроме того, сам ковид не столько убивает, сколько добивает людей. Практически каждый пациент с тяжелой формой - возрастной, там обязательно присутствует сахарный диабет, гипертония, повышенная масса тела.

Как на войне

Андрей Коломиец возглавляет «Моторщики» больше 15 лет, но более тяжелое время вспомнить сложно.

- Если сравнить, начало пандемии – это 41-ый год. Ничего не отработано, схем лечения нет, лекарств нет, средств защиты нет. Есть только понимание, что надо меры принимать и по ходу учиться. Сейчас несмотря, что кадровый потенциал ухудшился – мы научились. Теперь мы практически спецназ. Удар держим, но даже сейчас мы, по сути дела, работаем в режиме военного времени, - говорит врач.

С ростом числа заболевших нагрузка на врачей выросла примерно в два раза. Поступление пациентов идет в режиме 7/24. Только в 11-ой горбольнице около 90 поступающих пациентов – экстренные.

Не пневмония, а инфаркт

По словам Коломийца, с самого начала поражение легких при ковиде начали называть пневмонией. Однако это лишь напоминает пневмонию и больше похоже на инфаркт, так как происходит закупорка сосудов. В результате это привело к тому, что люди начали сметать с полок антибиотики, которые вообще бьют по микробам, а не вирусу.

Если говорить о лечении, по словам врача, несмотря на существующие схемы, лекарства от ковида до сих пор нет – вся терапия призвана облегчить симптомы и смягчить осложнения.

- Те противовирусные препараты, которые есть, они не специфические, не заточены на конкретный вирус и не дают никакой защиты. У них способность подавления вируса, мягко говоря, не 100-процентная, - считает Коломиец.

По последним данным в Алтайском крае коронавирус перенесли более 88 тысяч человек. Умерли более 6 тысяч человек.

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У вируса сократился инкубационный период. В прошлом году он был 10-12 дней. Поэтому у врачей было время вылечить одного заболевшего, прежде чем заболевал проконтактировавший с ним человек. Сейчас инкубационный период максимум три-четыре дня (далее)