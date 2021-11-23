Наследник Булгакова требует с алтайского театра денег за постановку «Театрального романа»

Театр еще не отработал деньги, которые вложил в постановку Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

В Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина намерены отказаться от спектакля «Театральный роман» по пьесе Михаила Булгакова. Это связано с денежными претензиями Сергея Шиловского - наследника писателя, рассказала «Комсомолке» директор театра Любовь Березина.

Заметим, что наследник не является кровным родственником Михаила Булгакова. У знаменитого писателя, несмотря на три брака, детей не было. Шиловский – внук Елены Булгаковой, третьей жены писателя. У той было двое детей от первого брака, младший, отец Сергея Шиловского, после свадьбы переехал с матерью к Булгакову, а позже был им усыновлен. Завещание писатель не оставил, в результате наследниками стали потомки его жены.

Театр еще не отработал деньги, которые вложил в постановку Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

- Недавно наследник потребовал от театра единовременной выплаты в размере двести тысяч рублей, - рассказала Любовь Березина. - До этого мы с ним договаривались на постановку, заплатили, шли отчисления. И вот новое требование. Спектакль идет на экспериментальной сцене. Загрузка в условиях пандемии - 90 человек в пандемию, билеты по 350 рублей. Пытались поговорить о процентах от спектакля, хотели увеличить их до 15 процентов, но он требует отдать ему 200 тысяч рублей здесь и сейчас. Поэтому, к сожалению, будем снимать спектакль…

По словам Ларисы Запковой, заместителя директора театра по творческой работе, театр еще не отработал деньги, которые вложил в постановку.

Театр еще не отработал деньги, которые вложил в постановку Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

- В прошлом году уговорили наследника не грабить театр, в этом году он остается непреклонен, - говорит Запкова. - Несмотря на то, что актерам спектакль нравится и зритель идет, нам легче от него отказаться, слишком нерентабельно будет. Неприятная история. Когда так ведут себя авторы, которые вложили свой труд и творчество, я могу понять. Хотя с авторами как раз никаких конфликтов не было. Но когда это делает наследник, который еще и «седьмая вода на киселе» Михаилу Афанасьевичу… Может, я, конечно, не права, но такое ощущение, что человек старается выгрести из «кошелька» как можно больше, пока наследие не стало общенациональным. По закону это 70 лет с момента публикации. Для «Театрального романа» это еще 14 лет, произведение было опубликовано позднее, чем остальные.

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