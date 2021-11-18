Подлинники рукописей и фото в свете софитов: в Барнауле открыли выставку к 100-летию театра драмы

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 17 ноября, в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоялось открытие выставки, которая рассказывает зрителям о своей истории, которая, к слову, в этом году достигла вековой отметки.

- Выставка будет действовать до конца сезона. Увидеть ее смогут все зрители, пришедшие на спектакли основной сцены, - рассказывают в театре драмы.

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Экспозиция имеет четкую структуру и разделы, которые посвящены артистам, режиссерам, драматургам, художникам и композиторам. В общем, всем тем, кто занят на создании магии театра. Безусловно, есть уголок, который посвящен гостям, ведь все, что происходит на сцене – это исключительно ради зрителя.

- Главный принцип организации выставочного пространства — чередование «открытых» и «закрытых» элементов. Часть комплексов оформлены в виде свободностоящих в пространстве модулей. Их сменяют комплексы, решенные в виде изолированных «комнат», - говорят создатели выставки.

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Самое главное отличие от музейных экспозиций, это то, что зрители могут трогать экспонаты! Можно пролистать подлинные рукописи драматургов, примерить шляпки любимых героев или заглянуть в ларец, в котором прячется реквизит – рюмка из буфета и бутерброд с колбасой и сыром. Правда, попробовать его нельзя – это лишь муляж. Гостям разрешено все и даже фотографироваться в свете софитов. Теперь театр – это еще и вы.

Посетить выставку можно перед спектаклем и во время антракта. Двери фойе открываются за час до того, как прозвучит третий звонок.

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это очень интересная, интерактивная и масштабная выставка. Я советую ее посетить всем, кто придет в театр драмы, - настоятельно рекомендует министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Отметим, благодаря зрительской поддержке, алтайский драмтеатр в этом году попал в шорт-лист независимой премии «Звезда Театрала». Она стала, своего рода символом непредвзятой оценки и общественного признания, так как победителей выбирает на жюри, а именно обычные люди.

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время стартовал финальный этап. От его результатов зависит, получит ли Барнаул звание «Лучшего регионального театра». До окончания голосования осталось меньше двух недель! Поддержать театр драмы можно по ссылке.

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка алтайского театра драмы "100 лет в настоящем!" Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-коды и возврат билетов: как выживают театры и музеи Алтая

С 15 ноября учреждения культуры Алтайского края начали работать с пропускной системой – теперь попасть в театр или музей можно исключительно по QR-кодам (подробнее)