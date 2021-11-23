41% барнаульцев хотят погулять на новогодних корпоративах

Женщины скучают по корпоративам сильнее мужчин Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае могут ввести запрет на новогодние корпоративы, но жители краевой столицы ждут их с нетерпением. Как показал опрос сервиса Зарплата.ру, 41% барнаульцев надеются, что праздники в офисах пройдут в привычном формате.

Ранее стало известно, что Алтайское управление Роспотребнадзора предложило ввести в регионе дополнительные ограничения касательно проведения корпоративов, чтобы избежать распространения ковида. На период с 15 декабря 2021 по 15 января 2022 года предлагается запретить проводить праздничные мероприятия (как взрослые, так и детские, прим. ред.). Принять решение в пользу или против этого предложения может лишь губернатор.

С приходом пандемии многим компаниям и так пришлось отказаться от праздничных гуляний, но жители Барнаула все же надеются открыть шампанское в компании коллег. По данным опроса, больше половины барнаульцев любят новогодние корпоративы, еще 23% горожан признались, что решение об участии в мероприятии зависит от коллектива, 15% посещают праздник из-за необходимости, 11% никогда не ходят на корпоративы.

- 41% барнаульцев надеются, что в этом году новогодний корпоратив состоится в привычном формате – с праздничным ужином, шампанским и дискотекой. Согласно опросу, женщины скучают по корпоративам сильнее мужчин – 59% против 38%, - отмечается в исследовании.

Известно, что 30% опрошенных уже приглашены на праздник. Если корпоративы не отменят, то 24% женщин-респондентов планируют закупиться новыми платьями или туфлями, 17% желают сделать праздничный маникюр, 11% - прическу или макияж. А 31% мужчин готовы ради праздника погладить рубашку, 22% - надушиться туалетной водой.

Кроме того, те, кто занимается физическим трудом, хотят на корпоратив, чтобы отдохнуть и расслабиться с коллегами, а «белые воротнички» надеются укрепить командный дух, отвлечься и подвести итоги года.

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