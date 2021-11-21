Алтайский эндокринолог объяснила, как связаны коронавирус и диабет

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

У некоторых пациентов, заболевших коронавирусом, может появиться сахарный диабет. О причинах этого, а также об опасности заболевания и его профилактики рассказала эндокринолог диагностического центра Алтайского края Анастасия Артюшенко.

Ковид и диабет

Пациенты с сахарным диабетом сложнее переносят коронавирус, также у них выше смертность.

– Часто после выписки из стационара заболевание утяжеляется, сахар повышается. Например, пациент шел на таблетках, вышел из стационара на инсулине и назад вернуться, к сожалению, уже не получается, – рассказала Анастасия Артюшенко.

Диабет может появиться после перенесенной коронавирусной инфекции. С одной стороны причина в том, что коронавирус поражает весь организм, в том числе, может влиять и на поджелудочную железу. С другой стороны, как правило, лечение тяжелых форм ковида включает применение гормонов в больших дозировках. Это также способствует повышению сахара в крови, который иногда не нормализуется.

Как не заболеть диабетом

– Есть общие рекомендации. Все знают, что если вести здоровый образ жизни, то будете меньше болеть, в том числе и сахарным диабетом, – объясняет Анастасия Артюшенко. – Самое главное – поддерживать хороший вес и стараться больше двигаться и правильно питаться.

Врач подчеркнула, что желательно следить за числом калорий. Талия у мужчин должна быть меньше 94 сантиметров, а у женщин – менее 80. Это «золотой стандарт», при котором шансы заболеть сахарным диабетом будут гораздо ниже.

Среди факторов риска также есть наследственность, поэтому важно следить за здоровьем и вовремя проходить обследования. Среди других тревожных звоночков сухость во рту, частое мочеиспускание, снижение зрения, покалывания в руках и ногах, общая слабость.

Ранее мы подробно рассказывали, каким бывает диабет и чем он опасен. Кроме того, врач объяснила, почему сахар не вызывает это заболевание.

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