От -21 до +10: каким будет начало зимы в Алтайском крае

Всю неделю Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона Фото: Татьяна Гейнрих

Начало зимы в Алтайском крае будет относительно спокойным и морозным, однако в ближайшие дни возможны перепады температур. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– Всю неделю Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. Погода будет преимущественно без осадков. Лишь в ночь с 3 на 4 декабря с прохождением теплого фронта температура воздуха будет повышаться, а в течение дня снижаться. Также в этот день возможны дождь, мокрый снег. Кроме того, усилится ветер, – сказала Людмила Сырых.

В большинстве дней этой недели температура воздуха ночью составит -10…-18 градусов. Днем ожидается -3…-8 градусов, в предгорьях до +2. При этом каждый день, приближаясь к 3 декабря, воздух будет прогреваться все сильнее. В пятницу днем по югу ожидается до +10 градусов.

Погода в Алтайском крае с 1 по 3 декабря

Среда, 1 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -10...-15 градусов, местами до -21 градуса. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -4...-9 градусов, местами по югу до +1 градуса. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Четверг, 2 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -11...-16 градусов., местами до -6 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с

Днем в Алтайском крае ожидается -1...-6 градусов, местами по югу до +4 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Пятница, 3 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -3...-8 градусов, местами по востоку до -14 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается 0...+5 градусов, по югу до +10 градусов. Местами мокрый снег, дождь, по западу гололедные явления (налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с.

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