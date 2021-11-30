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Общество30 ноября 2021 8:31

Губернатор Алтайского края поручил чиновникам докладывать жителям об уборке снега

Ликвидация снегопада, по словам Томенко, займет определенное время
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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За 24 и 25 ноября в Барнауле выпало количество осадков, превысивших месячную норму

За 24 и 25 ноября в Барнауле выпало количество осадков, превысивших месячную норму

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам муниципалитетов докладывать жителям об уборке снега на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Губернатор обратил внимание, что ликвидация последствий природных катаклизмом, произошедших в конце прошлой недели, видимо, займет определенное время, и жители края должны знать, что и как делается в настоящее время и когда будет наведён порядок, – отметили в пресс-службе.

Напомним, за 24 и 25 ноября в Барнауле выпало количество осадков, превысивших месячную норму.