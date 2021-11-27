В Республике Алтай определили самого фотогеничного барса

Ирбис Т01 чаще других попадал в объективы фотоловушек, установленных на Южно-Чуйском хребте Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Ученые экспедиции Сайлюгемского нацпарка и WWF России определили самого фотогеничного снежного барса 2021 года. Им стал ирбис под именем Т01. Именно он чаще других попадал в объективы фотоловушек, установленных на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай.

«Снежные барсы любопытны, как все кошачьи. Если они замечают фотоловушку, они ее нюхают, пробуют на зуб, могут свалить лапой. Были случаи, когда ирбисы утаскивали камеры под камни, а эксперты находили драгоценную аппаратуру через пару лет. Но этот ирбис спокоен, — рассказывает Александр Карнаухов, координатор проектов Представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.

Пол животного установить невозможно, но ученые предполагают, что Т01 — молодой доминантный самец. Он чувствует себя уверенно не только на своей территории, но и перед камерой. Обычно фотоловушки размещают в местах, где находят пахучие метки снежных барсов. Поэтому в кадр чаще всего попадают животные, которые метят территорию. Но Т01 не упускает возможности попозировать. Так, на новом видео, которые получили ученые, снежный барс грациозно лежит в кадре. Локация живописная: во всей красе он устроился на вершине скалы, внизу видна горная долина, по которой течет река. Ирбис лежит на хребте и облизывается. Исследователи предполагают, что он отдыхает после сытного обеда или «наводит марафет», очищая шерсть. В ролике Т01 также не упустил возможности продемонстрировать свой роскошный хвост. У этих зверей он может быть равен длине тела и служит рулем во время прыжков по скалам

Причем кадры уникальны тем, что видео снято при ярком дневном свете, хотя обычно барсы ведут сумеречный образ жизни.

– Снежный барс остается одним из самых скрытных и малоизученных кошачьих мира, подобные видео позволяют изучить поведение зверя, подглядывать за жизнью в отсутствии человека, – отмечают в нацпарке.

Всего, по данным исследования,, на Южно-Чуйском хребте обитает семь снежных барсов, а в границах Сайлюгемского национального парка живут не более 12-14 особей. Во всей России в 2020 году было зарегистрировано лишь 65 особей ирбиса.

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