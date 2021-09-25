Старейший барс, забавный сурок и любопытная росомаха: яркие видео с установленных на Алтае фотоловушек

Летом Хоргай постепенно передвигался по гривам хребта на север Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

На сайте Алтайского заповедника опубликовали новые кадры с фотоловушек. В объектив попали снежный барс, сурок, росомаха, медведь и другие животные. Добыть уникальные снимки и видео удалось участникам XIII добровольческой экспедиция «По следам снежного барса».

Возвращение барса Хоргая

Экспедиция проходила в Кош-Агачском районе на хребте Чихачева и Курайском хребте с 8 сентября по 19 сентября. В ней участвовали 19 добровольцев из разных уголков России, а также сотрудники Алтайского заповедника. Главной задачей была проверка фотоловушек, установленных в местах обитания снежного барса в начале июня.

Смотреть видеосюжет Самец Хоргай

Результаты не заставили себя дать. Выяснилось, что из Монголии в южную часть хребта Чихачева в начале лета вернулся старейший снежный барс Алтая по кличке Хоргай. Наблюдение за этим величественным зверем ведут с 2011 года.

– Летом Хоргай постепенно передвигался по гривам хребта на север и в начале сентября был зафиксирован в средней части хребта Чихачёва рядом с границей Республики Тыва. Таким образом экспедиция не досчиталась на территории республики Алтай семи снежных барсов, так как прошлым летом на этой же территории было зафиксировано 8 особей, – отмечают сотрудники заповедника.

Они добавили, что эта территория до сих пор не относится к особо охраняемым и там охотятся на сибирских горных козлов, которыми питаются ирбисы. Ученые подчеркнули, что регистрации Хоргая в этом и прошлых годах позволили оценить величину его охотничьего участка, которая занимает площадь не менее 750 кв. км.

Смотреть видеосюжет Снежный барс Хоргай

– Это косвенно свидетельствует о весьма бедной кормовой базе на данной территории. Отчасти, небольшое количество сибирских горных козлов сохранилось там благодаря охраняемой пограничной зоне. Во время прохождения экспедиции в средней части хребта Чихачёва близко к границе с Республикой Тыва добровольцы слышали выстрелы, – говорится в сообщении на сайте заповедника.

Сурок, росомаха и другие животные

Впервые камеры зафиксировали на хребте Чихачёва выводок охотничьих собак и одичавшую кошку. Кроме того, част ов объектив попадали манулы. А фотоловушки установленные на осевом гребне Курайского хребта зафиксировали проходы сибирских горных козлов, манула, лисицы, волка, горностая, сурков, алтайских уларов, каменной куницы.

Смотреть видеосюжет Росомаха

Кроме того, впервые на хребте Чихачева в объектив камеры попал бурый медведь.

Полученные данные позволяют выяснить степень благополучия чихачëвской группировки снежного барса, а также выявить существующие угрозы. В следующий раз проверка фотоловушек намечена на конец мая 2022 года.

Ученые напоминают, что группировка снежного барса на хребте Чихачева является трансграничной. Есть надежда, что при благоприятных условиях снежные барсы в следующем году вернутся из Монголии в Россию.

Смотреть видеосюжет Сурок

Напомним, ранее мы сообщали, что в Республике Алтай выпустил на волю трех медвежат – Мишку, Машку и Тепу, которые все лето провели под присмотром сотрудников Алтайского заповедника. Животные заметно подросли и теперь могут самостоятельно жить в дикой природе. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В алтайском нацпарке выпустили редких горных баранов из зоопарка

Аргали проехали около тысячи километров в специальных контейнерах (подробнее)